Lanzan Misil a Buque en Costa de Omán Durante Fuego Cruzado por Estrecho de Ormuz

Emiratos Árabes Unidos indicó que dos de sus barcos petroleros fueron alcanzados por misiles iraníes

OmánInicialmente, no quedó claro si el ataque es el mismo reportado previamente por Emiratos Árabes Unidos. Foto: X | @UK_MTO.

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Crisis en el estrecho de Ormuz: Misiles iraníes impactan buques emiratíes, causando un muerto y varios heridos. EAU exige a Irán detener los ataques. Más detalles aquí.

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