¿En las Malvinas Hablan Inglés? Este Idioma Quedó tras la Guerra Entre Argentina y Reino Unido

La Semifinal del Mundial 2026, Argentina vs Inglaterra, no sólo revivió la rivalidad mundialista sino la historia del reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. Y en N+ te decimos qué idioma se habla en este archipiélago tras la guerra que duró 74 días.

Si no te quieres perder el partido Argentina vs Inglaterra, agendado para este miércoles 15 de julio de 2026, en N+ ya te dimos a conocer dónde ver en vivo la Semifinal del Mundial 2026.

El bagaje político del partido ha tocado fibras sensibles en los aficionados, quienes han recordado la Guerra que se libró en 1982 entre Argentina e Inglaterra por Las Malvinas y cuya duración fue de 74 días.

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¿En las Malvinas hablan Inglés? Este es el idioma del Archipiélago tras la Guerra

Las Malvinas -conocidas en inglés como Falkland Islands-, por el estrecho de Falkland, nombre que cedió el capitán John Strong al canal que separa las Islas Orientales de las Occidentales- son un territorio británico de ultramar cuyo descubrimiento fue reportado por primera vez en 1592 por el capitán John Davis.

Se trata de un archipiélago compuesto por dos islas principales (Malvina Oriental y Malvina Occidental y 778 islas más pequeñas, con una superficie total de aproximadamente 4700 kilómetros cuadrados).

De acuerdo con la página oficial del Gobierno de las Islas Malvinas o Falkland Islands, el idioma oficial es el inglés, pero dado que conviven muchas nacionalidades también se escucha el español, filipino y Shona, éste último es una lengua bantú del Zimbabue.

El Museo de las Islas Falklands y Tesoro Nacional realizó en Marzo de 2021 una exhibición en la que retomó el tema del idioma y aseguró que como cualquier nación de habla inglesa, tienen sus propias variaciones del lenguaje.

Y reconoció que algunas de sus expresiones han sido influenciadas por los hablantes del español, quienes trabajaron en las islas cuando estás fueron ocupadas. Por lo que el acento actual es un resultado de la evolución de su lengua.

¿En la actualidad es correcto llamarlas Islas Malvinas?

De hecho, este mismo sitio asegura que "Malvinas" no es la traducción literal de "Falkland Islands" sino que es un término que Argentina utiliza para reclamar la soberanía de la isla. Sin embargo "allí es considerado como ofensivo", por lo que llaman a utilizar la traducción literal "Islas Falklands".

Para que tengas contexto sobre este conflicto armado te decimos en qué año fue y cómo se desarrolló.

SARR