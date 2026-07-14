¿En las Malvinas Hablan Inglés? Este Idioma Quedó tras la Guerra Entre Argentina y Reino Unido

La Semifinal del Mundial 2026: Argentina vs Inglaterra, revivió un "clásico" que recordó el conflicto por la soberanía de este archipiélago

Veterano de la Guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido.¿Qué idioma se habla en las Malvinas? El archipiélago por el que Argentina e Inglaterra disputaron una guerra de 74 días. Foto: Reuters.

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