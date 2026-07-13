El Mundial 2026 está a punto de terminar. La aventura que comenzó hace un mes ha llegado a sus fases finales y sólo quedan cuatro equipos con vida, los cuales buscarán ser los campeones del mundo. Las semifinales del torneo más importante del futbol ya están definidas y tendremos dos partidos de muy alto nivel para definir el enfrentamiento por el título.

En un lado de la llave, Francia y España se medirán por un boleto a la gran final. El ganador de esa semifinal esperará por el vencedor de una revancha histórica entre Argentina e Inglaterra. Sin duda estos serán juegos de élite y por eso, en N+, te decimos en dónder ver los dos partidos de semifinales del Mundial 2026, totalmente gratis y en vivo.

Fechas y horarios de las semifinales del Mundial 2026

Te decimos cuándo y a qué hora se llevarán a cabo los partidos de las semifinales del Mundial 2026 para que no te pierdas ni un sólo detalle. Los ganadores de estas eliminatorias se verán las caras en la gran final del torneo, mientras que los dos equipos que pierdan, disputarán entre sí el partido por el tercer lugar.

Francia vs España - martes 14 de julio - 13:00 horas

Inglaterra vs Argentina - miércoles 15 de julio - 13:00 horas

¿Dónde ver en vivo y gratis las semifinales del Mundial 2026?

Para fortuna de todos los aficionados al futbol, los dos partidos de semifinales irán en vivo por TV abierta, por lo que podrás disfrutar de estos duelos totalmente gratis. En México, la transmisión del Francia vs España y el Inglaterra vs Argentina la podrás ver por Canal 2, Canal 5, TUDN y, en streaming, por ViX.