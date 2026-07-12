¿Mundial Con 64 Equipos? FIFA Estudia Posibilidad de Ampliar el Número de Participantes en 2030

Apenas se están definiendo las instancias finales de la Copa del Mundo 2026 en América del Norte y el máximo organismo del balompié mundial ya sacude los cimientos del futuro. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, encendió las alarmas de la industria deportiva al confirmar que se está analizando de forma seria expandir el torneo a 64 selecciones participantes de cara a la edición del Centenario en 2030.

En una entrevista concedida al medio suizo Bluewin, el dirigente de 56 años fue contundente respecto a la propuesta que originalmente presentaron líderes de la Conmebol en septiembre de 2025.

"Un torneo de 64 equipos es definitivamente un tema que será examinado y discutido en los comités pertinentes después de este Mundial", afirmó Infantino.

El argumento detrás de la expansión

La postura de la FIFA se apoya firmemente en el éxito de taquilla y competitividad visto en el formato actual de 48 selecciones. Infantino catalogó la presente edición de 2026 como un "éxito al 100 por ciento", enfatizando que el nivel futbolístico global se ha equiparado notablemente.

El presidente de la FIFA dijo que "todas las naciones deberían poder soñar con participar en la Copa del Mundo. Se puede apreciar que la calidad de los equipos es altísima, y ​​cada vez es mayor en todo el mundo". "Si no le das a los países más pequeños la oportunidad de participar, carecerán del incentivo para seguir mejorando", argumentó Infantino.

El directivo resaltó que selecciones de todos los continentes sumaron puntos en las fases previas y puso como ejemplo el hito histórico del fútbol africano, donde nueve de sus diez representantes lograron acceder a las rondas de eliminación directa.