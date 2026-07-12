¿Mundial Con 64 Equipos? FIFA Estudia Posibilidad de Ampliar el Número de Participantes en 2030

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó que "si no se les da a los países más pequeños la oportunidad de participar en el Mundial, carecerán del incentivo para seguir mejorando"

Gianni Infantino, presidente de la FIFAFoto: Getty Images
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