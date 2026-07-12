Wimbledon 2026: Sinner Repite Como Campeón Tras Dramática Final

Jannik Sinner venció a Alexander Zverev en la final de Wimbledon y revalidó el título tras remontar en el marcador

Wimbledon 2026: Sinner Repite Como Campeón Tras Dramática FinalJannik Sinner (ITA) reacciona tras ganar un punto contra Alexander Zverev (GER) (no aparece en la imagen) en la final individual masculina del Campeonato de Wimbledon 2026. Foto: Reuters

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