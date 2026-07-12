Wimbledon 2026: Sinner Repite Como Campeón Tras Dramática Final

Jannik Sinner retuvo este domingo su corona de Wimbledon al remontar al alemán Alexander Zverev en la final del All England Club, con parciales de 6-7(7), 7-6(2), 6-3 y 6-4. El triunfo le permite sumar su segundo título consecutivo en el torneo londinense y el quinto de su carrera en un Grand Slam.

El tenista de San Cándido tardó tres horas y 47 minutos en cerrar el partido. Con este resultado, une su segundo Wimbledon a los títulos que ya tenía en el Abierto de Estados Unidos (2024) y el Abierto de Australia (2024 y 2025).

¿Cómo se definió el partido?

No hubo rupturas de servicio en el primer set, que se resolvió en el desempate por 9-7 a favor de Zverev. El alemán llegaba con el impulso de haber ganado, en ese parcial, uno de los últimos seis enfrentamientos directos ante Sinner.

El segundo set se mantuvo igualado y sin oportunidades de quiebre, pero el italiano impuso su juego para llevárselo y emparejar el marcador. En el tercer set llegó la primera rotura del partido, que Sinner aprovechó para ponerse 5-3 y quedarse a un solo set del título. Zverev abandonó la pista al término de esa manga para recuperarse físicamente antes del cuarto set, en el que Sinner logró otra rotura en el séptimo juego para sentenciar el encuentro.

Los puntos clave del partido en cifras

Las estadísticas oficiales del encuentro muestran el dominio de Sinner en los momentos decisivos, pese a que Zverev tuvo mayor acierto con el primer servicio en cancha:

Sinner convirtió dos de sus cinco oportunidades de quiebre; Zverev falló su única bola de break.

Sinner ganó 145 puntos totales por 130 de Zverev.

Sinner ganó 43 puntos con el servicio de Zverev en juego, por 34 de Zverev con el de Sinner.

Zverev tuvo mayor porcentaje de primer servicio (80% contra 66%), pero Sinner fue más efectivo al ganar sus puntos de segundo servicio (68% contra 65%).

Ambos ganaron un tiebreak; Zverev sacó 17 aces por 15 de Sinner, y los dos cometieron dos dobles faltas.

El lugar de Sinner en la historia de Wimbledon y del circuito

Sinner es el décimo tenista de la Era Abierta en revalidar el título individual masculino de Wimbledon y suma ya su victoria número 100 en torneos de Grand Slam.

Es también el decimocuarto jugador en ganar más de un título en el All England Club y el tercero en activo con esa marca, junto al serbio Novak Djokovic, que tiene siete, y al español Carlos Alcaraz, con dos.

Quinto título de Grand Slam para Sinner: dos Wimbledon, dos Abiertos de Australia y un Abierto de Estados Unidos.

Tercer título en hierba del circuito, tras el de Halle 2024 y el actual de Wimbledon.

Ganó los cinco Masters 1000 de la temporada, además del título de Roland Garros 2025.

Recibió 3.600.000 libras (4.224.240 euros) como premio.

El lunes alcanzará su semana 79 como número uno del mundo, posición que ocupa desde Roland Garros de 2024.

¿Qué significa la derrota para Zverev?

Zverev no vencía a Sinner desde el Abierto de Estados Unidos de 2023 y esta fue su undécima derrota ante el italiano, la décima de forma consecutiva. Pese a ello, el alemán sale del torneo con el número dos del ranking mundial, puesto que le arrebata a Alcaraz.

La mejora de Zverev en esta edición se atribuye al título que ganó en Roland Garros —su primer Grand Slam—, lo que le permitió llegar a la final de Wimbledon con mayor confianza pese a no haber superado antes los octavos de final en la hierba londinense ni haber enfrentado antes a Sinner en esa superficie.

El efecto en el ranking y la ausencia de Alcaraz

Carlos Alcaraz, quien no compite en el circuito ATP desde hace casi tres meses por una lesión en la muñeca derecha, perdió el segundo puesto del ranking, que ahora ocupa Zverev, y quedó más lejos del primer lugar que ostenta Sinner. El murciano suma 8.160 puntos frente a los 13.450 de Sinner y los 8.480 de Zverev, es decir, está a 5.290 puntos del número uno y a 320 del número dos.

No hay fecha de regreso confirmada para Alcaraz, aunque se ha mencionado la posibilidad de que reaparezca en la gira de verano sobre pista dura en Estados Unidos, con el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open como citas posibles, ambos torneos que el español ganó en 2025.

CT