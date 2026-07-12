Hallan Restos Óseos de al Menos Siete Personas en Fosas Clandestinas en Tamaulipas

Los restos óseos de al menos siete personas fueron localizados en diversas fosas clandestinas ubicadas en un área enmontada del Rancho El Toro, situado a espaldas del fraccionamiento Nuevo Santander, en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas.

¿Quién realizó el hallazgo?

De acuerdo con la información disponible, integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizaron las osamentas y permanecen en el lugar en espera del arribo de personal de la Fiscalía General de Justicia para que lleve a cabo el procesamiento de la escena y el levantamiento de los restos.

El sitio fue resguardado mientras las autoridades ministeriales realizan las diligencias correspondientes, así como las investigaciones que permitan determinar la identidad de las víctimas y las circunstancias en las que fueron sepultadas de manera clandestina.

Será la Fiscalía la encargada de llevar a cabo los peritajes e investigaciones para esclarecer los hechos e integrar las carpetas de investigación correspondientes.