Hallan Restos Óseos de al Menos Siete Personas en Fosas Clandestinas en Tamaulipas

Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizaron los restos óseos de al menos siete personas en diversas fosas clandestinas ubicadas en el Rancho El Toro.

Restos Humanos son Localizados en Rancho El ToroFoto: N+

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En Miguel Alemán, Tamaulipas, encuentran restos de siete personas en fosas clandestinas. El Colectivo Amor por los Desaparecidos lidera el hallazgo mientras la Fiscalía investiga. ¿Qué revelarán las investigaciones?

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