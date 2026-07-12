Hallan a un Hombre Sin Vida y con Huellas de Violencia en Ciudad Juárez

La mañana de este domingo 12 de julio de 2026, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el cruce de Bernardo de las Casas y la avenida Vicente Guerrero, en la colonia El Barreal, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, la víctima se encontraba semidesnuda y con múltiples huellas de violencia al interior de una tapia. Fue una mujer que caminaba por el sector quien observó el cuerpo y realizó el reporte al número de emergencias 911.

Tras el llamado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes, confirmaron el fallecimiento del hombre y procedieron a resguardar la escena, además de notificar a las demás corporaciones de seguridad.

Fiscalía Inició las Investigaciones

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte y establecer su identidad.