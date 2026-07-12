Hallan a un Hombre Sin Vida y con Huellas de Violencia en Ciudad Juárez

Un hombre fue encontrado sin vida, semidesnudo y con huellas de violencia, al interior de una tapia en la colonia El Barreal.

Investigan el hallazgo de un hombre muertoFoto: N+

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Un hombre semidesnudo y con signos de violencia fue hallado en Ciudad Juárez. La Fiscalía ya está en marcha para esclarecer este trágico suceso.

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