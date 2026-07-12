Tragedia en Tailandia: Incendio en un Bar de Bangkok Deja 27 Muertos y Heridos

Un incendio consumió la madrugada del lunes el bar Na Ladprao, en la zona norte de Bangkok, y dejó al menos 27 personas muertas, informaron las autoridades de Tailandia. El fuego fue reportado alrededor de la medianoche y los bomberos tardaron cerca de media hora en controlarlo.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, declaró a periodistas en el lugar que 27 personas murieron y que varios heridos fueron trasladados al hospital. Precisó que la causa del incendio permanece bajo investigación.

¿Cómo se originó el incendio en el bar de Bangkok?

Según relató Anutin, un músico que se presentaba en el bar al momento del siniestro le contó que vio humo salir de un disyuntor cercano al escenario, justo antes de que se cortara la electricidad. Después se escuchó una explosión y un humo espeso llenó rápidamente el lugar.

El primer ministro añadió que muchas de las víctimas fueron encontradas en los baños, ubicados en la parte trasera del bar.

Imágenes compartidas en internet por equipos de emergencia muestran llamas y columnas de humo negro saliendo por la puerta principal del establecimiento, mientras varias personas intentaban huir. Fotografías posteriores al incendio muestran mesas y sillas carbonizadas y daños en el interior del bar.

Antecedentes de incendios en bares de Tailandia

2009: 66 muertos y más de 200 heridos en el club nocturno Santika, en Bangkok, tras un incendio ocurrido durante una celebración de Año Nuevo, presuntamente originado por un espectáculo de fuegos artificiales en interiores.

2022: 14 muertos en un incendio ocurrido en un bar de música en la zona oriental de Tailandia.

2026: al menos 27 muertos en el incendio del bar Na Ladprao, en Bangkok.

CT