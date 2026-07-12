Tragedia en Tailandia: Incendio en un Bar de Bangkok Deja 27 Muertos y Heridos

Un incendio en el bar Na Ladprao, en el norte de Bangkok, dejó al menos 27 muertos y varios heridos trasladados a hospitales

Tragedia en Tailandia: Incendio en un Bar de Bangkok Deja 27 Muertos y HeridosEl primer ministro tailandés Anutin Charnvirakul (en azul) inspecciona el lugar del incendio en Bangkok, Tailandia, el 13 de julio del 2026. Foto: AP

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