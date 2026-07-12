Conductor Atropella y Mata a Seis Personas en Feria en Viña del Mar

Un cabo de la Armada atropelló con su auto particular a un grupo de comerciantes en una feria de Viña del Mar

Conductor Atropella y Mata a Seis Personas en Feria en Viña del MarMiembros de Carabineros trabajan junto a un vehículo que atropelló a varias personas en un mercado callejero en Viña del Mar, Chile, el 12 de julio de 2026. Foto: AFP

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