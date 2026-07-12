Conductor Atropella y Mata a Seis Personas en Feria en Viña del Mar

Seis personas murieron y otras siete resultaron heridas este domingo en Viña del Mar, Chile, luego de que un vehículo subiera a una acera dentro de la feria de Caupolicán, informó la policía chilena. El conductor era un suboficial de la Armada que se encontraba fuera de su horario de servicio.

Lo que se sabe hasta ahora

Seis personas murieron y siete resultaron heridas, ninguna en riesgo vital.

El conductor es un cabo de Infantería de Marina, fuera de servicio al momento del hecho.

El vehículo era particular y circulaba, según primeros testimonios, en exceso de velocidad.

El delegado presidencial regional descartó que el conductor estuviera bajo efectos del alcohol.

La mayoría de las víctimas serían comerciantes de la feria, según reportes preliminares.

¿Cómo ocurrió el atropellamiento en la feria de Caupolicán?

El hecho se registró la mañana de este domingo en la feria de Caupolicán, ubicada en el barrio Gómez Carreño de Viña del Mar, unos 120 kilómetros al oeste de Santiago. Por causas que aún se investigan, el conductor "habría perdido el control" del vehículo y atropelló a varias personas al costado de la feria, señaló el coronel de Carabineros Jorge Guaita, de la Prefectura de Viña del Mar.

"Son seis personas fallecidas en estos momentos. Y tenemos siete personas lesionadas, ninguna en riesgo vital, afortunadamente", precisó Guaita en un mensaje enviado a la agencia AFP.

El conductor fue detenido y sometido a exámenes, de acuerdo con la policía. Los primeros testimonios recogidos por las autoridades indican que el vehículo circulaba a exceso de velocidad por una vía contigua a la feria. Fotografías tomadas después del hecho muestran un auto blanco con el parabrisas estrellado y parte del capó destruido, rodeado de restos de ropa, cajas de cartón y artículos de feria.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones Chirino, indicó que, según reportes preliminares de Carabineros, el conductor no estaba bajo los efectos del alcohol y que probablemente perdió el control del vehículo por la llovizna. Millones explicó que la feria de Caupolicán tiene un sector de vendedores ambulantes, otro de artículos de bazar y uno más de frutas y verduras.

La identidad de las víctimas no había sido confirmada hasta el momento, pero de acuerdo con testimonios iniciales, la mayoría eran comerciantes de la zona, afirmó Millones.

Suboficial naval, entre los datos que investiga la Armada

La Armada de Chile confirmó que el conductor es "un integrante de la Institución, quien se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular". Según el Ministerio de Defensa, se trata de un cabo de Infantería de Marina.

La Armada lamentó "profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas ocasionada por esta tragedia" y señaló que colabora con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

El presidente José Antonio Kast escribió en la red social X que la tragedia "enluta a todo el país" y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Agregó que las instituciones del Estado trabajan para atender a los afectados y establecer las responsabilidades correspondientes. El Municipio de Viña del Mar informó que brinda apoyo jurídico y psicológico a las víctimas.

La tragedia ocurrida en Viña del Mar enluta a todo el país. Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y mi apoyo a quienes resultaron heridos. Todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) July 12, 2026

CT