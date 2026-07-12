Se Incendia Vivienda en la Colonia Constitución de Ciudad Juárez

La tarde de este domingo 12 de julio se registró un incendio en una vivienda que también funcionaba como taller mecánico, ubicada en el cruce de las calles José Luis Revilla y Manuel Goytia, en la colonia Constitución, en Ciudad Juárez.

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para resguardar la zona, mientras personal del Heroico Cuerpo de Bomberos inició las labores para controlar y sofocar el incendio.

Se Desconoce el Origen del Incendio

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y las autoridades no han determinado las causas que originaron el siniestro. Se espera que, una vez concluidos los trabajos para extinguir el fuego, se realice el peritaje correspondiente para establecer el origen del incendio.