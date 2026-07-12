Se Incendia Vivienda en la Colonia Constitución de Ciudad Juárez

Una vivienda que también operaba como taller mecánico fue consumida por el fuego en la colonia Constitución, en Ciudad Juárez.

Se Desconoce el Origen del IncendioFoto: N+

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Incendio consume vivienda y taller mecánico en Ciudad Juárez. Aún se desconocen las causas. Conoce más sobre este siniestro.

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