Adulto Mayor con Discapacidad Pierde la Vida tras Incendio Dentro de Vivienda en Hermosillo

Un hombre de 66 años con discapacidad perdió la vida luego de no lograr salir de su domicilio mientras el fuego consumía su vivienda en la colonia Villa de Seris en Hermosillo.

Adulto Mayor con Discapacidad Pierde la Vida tras Incendio Dentro de Vivienda en HermosilloFoto: Archivo N+

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Un incendio en Hermosillo cobra la vida de un adulto mayor con discapacidad. Vecinos intentaron rescatarlo, pero el fuego lo impidió. Bomberos y autoridades investigan el origen del siniestro.

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