Adulto Mayor con Discapacidad Pierde la Vida tras Incendio Dentro de Vivienda en Hermosillo

Un incendio ocurrido la mañana del sábado cobró la vida de un hombre de 66 años con discapacidad, quien no logró salir de su domicilio mientras el fuego consumía la vivienda ubicada en la colonia Villa de Seris.

La emergencia se presentó cerca de las 10:00 horas en un inmueble localizado en la esquina de las calles Comonfort y Ángela Peralta. De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor permanecía en el interior de la casa cuando las llamas se propagaron rápidamente, provocando su fallecimiento.

Vecinos intentaron brindar ayuda al adulto mayor pero el fuego no les permitió ponerlo a salvo

Habitantes del sector se percataron del incendio e intentaron brindar ayuda al vecino, pero la intensidad del fuego y la gran concentración de humo impidieron que pudieran ingresar al domicilio para ponerlo a salvo.

Tras recibir el reporte, personal del Departamento de Bomberos acudió al sitio, logró extinguir el incendio y posteriormente realizó las labores necesarias para recuperar el cuerpo de la víctima.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer qué originó el siniestro. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado efectuaron el procesamiento de la escena y recabaron indicios que permitan determinar las causas del incendio.