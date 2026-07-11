Sujeto Detenido por Presuntamente Golpear y Amenazar con un Arma a su Esposa en Hermosillo

Luego de presuntamente golpear a su esposa y amenazarla con un arma blanca, un sujeto fue detenido en la colonia Villa Verde de Hermosillo; Dos personas más fueron detenidas por el mismo delito.

Sujeto Detenido por Presuntamente Golpear y Amenazar con un Arma a su Esposa en HermosilloFoto: Archivo N+

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Violencia familiar en Hermosillo: Tres detenidos, incluyendo a Luis Antonio 'N' por presuntamente agredir a su esposa con un cuchillo.

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