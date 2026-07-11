Sujeto Detenido por Presuntamente Golpear y Amenazar con un Arma a su Esposa en Hermosillo

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo detuvieron a tres personas, señaladas por su presunta participación en distintos hechos de violencia familiar en las colonias Villa Verde, Carmen Serdán y Nueva Ilusión.



El caso de mayor riesgo ocurrió en la colonia Villa Verde, donde fue arrestado Luis Antonio "N", de 30 años, luego de que presuntamente golpeara y amenazara con un cuchillo de 23 centímetros a su esposa, de 32 años, en un domicilio ubicado sobre la avenida San Joel.

Mujer detenida por presuntamente agredir a su hija de 15 años

En otro hecho, registrado en la colonia Carmen Serdán, policías municipales detuvieron a María Estefanía "N", de 36 años, señalada por el delito de violencia familiar en perjuicio de su hija de 15 años.



De acuerdo con el reporte, la abuela de la adolescente informó que la mujer la insultó y le gritó dentro de una vivienda, ubicada en las calles Yécora, entre López del Castillo y Olivares.

Joven detenido por agredir a su papá de 50 años en la invasión Nueva Ilusión

Asimismo, en la invasión Nueva Ilusión, Luis Ángel "N", de 18 años, fue detenido después de que su padre, de 50 años, lo acusara de agredirlo física y verbalmente, además de golpearlo en la cabeza. El incidente ocurrió en las calles P y C.