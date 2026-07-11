Aseguran 165 Kilos de Cocaína y Detienen a 11 Personas en Aeropuerto de Tijuana

Autoridades federales aseguraron 165 kilogramos de cocaína y detuvieron a 11 personas durante un operativo realizado en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, como parte de las acciones para combatir el tráfico de drogas en Baja California.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, el aseguramiento fue realizado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

La droga era transportada en mochilas de equipaje

Las autoridades informaron que, tras trabajos de investigación de campo y gabinete, obtuvieron información sobre un posible traslado de droga entre pasajeros de un vuelo procedente de Guadalajara, Jalisco, por lo que implementaron revisiones aleatorias al equipaje.

Durante la inspección localizaron 165 paquetes rectangulares con un polvo blanco con características propias de la cocaína, ocultos en 11 mochilas, con un peso total de 165 kilogramos.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público

Las once personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con la droga asegurada, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, que será el encargado de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia coordinada para inhibir el tráfico de drogas y evitar que sustancias ilícitas lleguen a las calles.

APG