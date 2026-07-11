Aseguran 165 Kilos de Cocaína y Detienen a 11 Personas en Aeropuerto de Tijuana

El aseguramiento fue realizado durante la revisión del equipaje de pasajeros de un vuelo procedente de Jalisco

Aseguran 165 Kilos de Cocaína y Detienen a 11 Personas en Aeropuerto de TijuanaFoto: DEFENSA

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Impactante operativo en el Aeropuerto de Tijuana: aseguran 165 kg de cocaína en mochilas y detienen a 11 personas. Descubre cómo las autoridades lograron este golpe al narcotráfico.

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