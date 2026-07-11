Remplazan Componentes del Booster El Carrizo para Restablecer Agua en Colonias de Tijuana

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que ya inició el reemplazo de algunos componentes del Booster El Carrizo, como parte de los trabajos para restablecer el suministro de agua potable en las más de 200 colonias afectadas por la falla registrada esta semana.

El organismo señaló que las maniobras se realizan en los talleres del Acueducto Río Colorado-Tijuana, donde especialistas trabajan con equipo especializado para reparar e instalar nuevamente el sistema de bombeo.

¿Cuándo regresará el agua en las colonias afectadas?

La CESPT reiteró que la recuperación paulatina del servicio de agua potable iniciará a partir del martes 14 de julio, una vez que concluyan las labores de reparación y el Booster El Carrizo vuelva a operar.

De acuerdo con la dependencia, personal técnico de la Comisión Estatal del Agua (CEA), en coordinación con especialistas de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA) y la CESPT, mantiene trabajos ininterrumpidos para acelerar la rehabilitación del equipo.

Continúan las pipas gratuitas en las colonias afectadas

Mientras concluyen las reparaciones, la CESPT informó que continúan operando las brigadas de atención que abastecen de agua potable mediante pipas a las colonias afectadas.

La directora general del organismo, Mónica Vega Aguirre, reconoció las afectaciones que la falta de agua ha generado para las familias tijuanenses y aseguró que se mantiene un seguimiento permanente a las labores para recuperar el servicio lo antes posible.

Asimismo, recordó que el suministro mediante pipas es completamente gratuito, por lo que exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de cobro por este servicio.

La CESPT indicó que continuará informando sobre los avances en la reparación del Booster El Carrizo y el proceso de restablecimiento del suministro de agua a través de sus canales oficiales.

APG