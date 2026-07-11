Remplazan Componentes del Booster El Carrizo para Restablecer Agua en Colonias de Tijuana

El organismo informó que el suministro comenzará a recuperarse de forma gradual una vez que concluyan las maniobras en el sistema de bombeo

Remplazan Componentes del Booster El Carrizo para Restablecer Agua en Colonias de TijuanaFoto: CESPT

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CESPT trabaja sin descanso para reparar el Booster El Carrizo y devolver el agua a Tijuana. Las pipas gratuitas siguen abasteciendo a las colonias afectadas. Infórmate sobre los avances y cuida tu comunidad.

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