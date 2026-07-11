Clausuran Construcción de Lotes que Dañaría al Medio Ambiente en Zacatlán, Puebla

La obra que empezaba a realizarse en la comunidad de Maquixtla no contaba con los permisos correspondientes emitidos por la Profepa y Semarnat.

Clausurada Obra Construcción Lotes sin Permisos Profepa Maquixtla Zacatlán Puebla Medio AmbienteFoto: X @PROFEPA_Mx

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Profepa cierra obra en Zacatlán por falta de permisos ambientales. La tala y quema ilegal afectaban 1.1 hectáreas de bosque. Conoce cómo se protege la biodiversidad local.

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