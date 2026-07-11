Clausuran Construcción de Lotes que Dañaría al Medio Ambiente en Zacatlán, Puebla

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó actividades de cambio de uso de suelo sin la autorización correspondiente en una superficie de 1.1 hectáreas de terrenos forestales, en la localidad de Maquixtla, perteneciente al municipio poblano de Zacatlán.

Durante una visita de inspección, realizada con apoyo de la Policía Forestal Estatal, se constató que el predio era preparado para su lotificación, sin contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Clausuran obra de construcción de lotes sin permisos ambientales en Zacatlán, Puebla

Durante la diligencia el pasado 11 de junio, en el sitio se observaron trabajos que implicaron la eliminación de la cubierta vegetal mediante desmonte y la quema en montículos de material vegetal, como ramas y puntas, actividades que alteran las condiciones naturales del ecosistema forestal y generan afectaciones al suelo, la vegetación y la biodiversidad de la zona.

Ante estas irregularidades y con el propósito de evitar un mayor deterioro ambiental, la Profepa impuso la clausura total temporal de las actividades de cambio de uso de suelo en la superficie afectada.

La medida de seguridad fue aplicada debido a que las obras se realizaban sin la autorización ambiental correspondiente, requisito indispensable para este tipo de actividades en terrenos forestales.

Profepa dará seguimiento al proceso administrativo de obra clausurada en Zacatlán, Puebla

La inspección forma parte del programa permanente de vigilancia que la Profepa realiza en las distintas regiones del estado de Puebla para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental en materia forestal.

La dependencia dará seguimiento al procedimiento administrativo iniciado y reforzará los recorridos de vigilancia en coordinación con las autoridades ambientales para prevenir nuevas afectaciones a los ecosistemas forestales.

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Cabe desatacar que el cambio de uso de suelo en terrenos forestales requiere autorización previa de la Semarnat; la Profepa hace un llamado a respetar la legislación ambiental para proteger los bosques y los servicios ambientales que brindan a la población.

Con información de Jessica Meléndez

GMAZ