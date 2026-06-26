Halcón Fue Rescatado en Jardinera de la Plancha del Zócalo de la Ciudad de Puebla

El ejemplar se encontraba a nivel de suelo, por lo que fue resguardado por las autoridades para realizarle una valoración veterinaria.

Halcón Rescatado en Jardinera Plancha de Zócalo Centro Histórico PueblaFoto: X @SSC_Pue

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Un halcón fue rescatado en el Zócalo de Puebla por la SSC. El ave será evaluada por Profepa antes de su liberación. Descubre cómo fue el operativo de rescate.

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