Halcón Fue Rescatado en Jardinera de la Plancha del Zócalo de la Ciudad de Puebla

La tarde de este jueves 25 de junio de 2026 se reportó la presencia de un ejemplar de halcón en una de las jardineras ubicada en la plancha del Zócalo de la ciudad de Puebla.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital poblana llegaron al punto en el Centro Histórico para resguardar al ave y posteriormente entregarla a autoridades ambientales.

Rescatan a Halcón en Zócalo del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este jueves cuando se reportó la presencia de un halcón en una de las jardineras que componen la plancha del Zócalo en la ciudad de Puebla.

Policías municipales de la capital poblana llegaron al lugar del hallazgo para resguardar al ejemplar ante cualquier riesgo y después entregarla a las autoridades correspondientes.

Será la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la encargada de realizarle una valoración veterinaria al animal y proceder a su cuidado y posterior liberación.

🦅 Rescate que protege la vida.#PolicíaDeLaCiudad realizó el rescate de un halcón en la Plancha del Zócalo, brindando apoyo en coordinación con personal del Departamento de Salud Animal del Municipio de Puebla.

El ave fue trasladada a la PROFEPA para su valoración. 🚔 pic.twitter.com/UEBdPB0iZN — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 25, 2026

Rescatan a perro que cayó en cisterna de San Andrés Cholula, Puebla

El pasado 23 de junio se dio a conocer el rescate de un perro que había caído a una cisterna en Santa María Tonantzintla, junta auxiliar del municipio poblano de San Andrés Cholula.

Al lugar llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos de San Andrés Cholula, uno de ellos de inmediato se adentró en la estructura logrando sacar con vida al animal y brindarle atención inmediata.

Con información de N+

GMAZ