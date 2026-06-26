¿Que Pasó en la Línea 9 del Metro Hoy? Usuarios Reportan Alta Afluencia
Esta noche los pasillos de algunas estaciones de la Línea 9 están a su máxima capacidad, según señalan usuarios del Metro
Esta noche los pasillos de algunas estaciones de la Línea 9 están a su máxima capacidad, según señalan usuarios del Metro
Esta noche, 25 de junio 2026, usuarios del Metro señalan que los pasillos de algunas estaciones de la Línea 9 presentan alta afluencia.
La Línea 9, que va de Pantitlán a Tacubaya, presenta avance lento de trenes.
La estación terminal Tacubaya es la que reporta a su máxima capacidad.
Al respecto, el Servicio del Metro informó en su cuenta de X, en respuesta a los usuarios que se quejan del servicio:
"Buena noche. En este momento la Línea 9 presenta alta afluencia. Se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales".
Buena noche. En este momento la Línea 9 presenta alta afluencia. Se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales. Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. Gracias por ayudarnos a tener un…— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 26, 2026
Usuarios reportan servicio lento y muchos usuarios en los pasillos en distintas estaciones de la Línea 9 del Metro:
"Tomen precauciones linea 9 no hay servicio busquen alternativas".
"Más de media hora esperando en Centro Médico, linea 9, dirección Pantitlán"
Sin embargo, el Metro indicó que el servicio ya se normalizó:
"Buena noche. La circulación de los trenes es continua en Línea 9. Más temprano se registró afluencia alta por la hora. El llamado a los usuarios es a permitir el libre cierre de puertas así como descender antes de ingresar al vagón".
Información N+