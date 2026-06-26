¿Que Pasó en la Línea 9 del Metro Hoy? Usuarios Reportan Alta Afluencia

Esta noche los pasillos de algunas estaciones de la Línea 9 están a su máxima capacidad, según señalan usuarios del Metro

Qué Pasó en Línea 9 del Metro
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