¿Que Pasó en la Línea 9 del Metro Hoy? Usuarios Reportan Alta Afluencia

Esta noche, 25 de junio 2026, usuarios del Metro señalan que los pasillos de algunas estaciones de la Línea 9 presentan alta afluencia.

La Línea 9, que va de Pantitlán a Tacubaya, presenta avance lento de trenes.

La estación terminal Tacubaya es la que reporta a su máxima capacidad.

Al respecto, el Servicio del Metro informó en su cuenta de X, en respuesta a los usuarios que se quejan del servicio:

"Buena noche. En este momento la Línea 9 presenta alta afluencia. Se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales".

Buena noche. En este momento la Línea 9 presenta alta afluencia. Se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales. Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. Gracias por ayudarnos a tener un… — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 26, 2026

Usuarios reportan servicio lento y muchos usuarios en los pasillos en distintas estaciones de la Línea 9 del Metro:

"Tomen precauciones linea 9 no hay servicio busquen alternativas".

"Más de media hora esperando en Centro Médico, linea 9, dirección Pantitlán"

Sin embargo, el Metro indicó que el servicio ya se normalizó:

"Buena noche. La circulación de los trenes es continua en Línea 9. Más temprano se registró afluencia alta por la hora. El llamado a los usuarios es a permitir el libre cierre de puertas así como descender antes de ingresar al vagón".

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