Del Ring a la Ambulancia; Fidel Flores, Socorrista Veracruzano que Lucha Contra las Emergencias

Además de ser un luchador, Fidel Flores es un socorrista de la Cruz Roja que se dedica a atender distintas emergencias. Conoce su historia a continuación.

Fidel Flores, Socorrista de la Cruz Roja Veracruz Que Lucha para Salva Vidas en su AmbulanciaFoto: N+

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Descubre la historia de Fidel Flores, el socorrista de la Cruz Roja que lleva 47 años salvando vidas en Veracruz. Un verdadero guerrero en emergencias.

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