Del Ring a la Ambulancia; Fidel Flores, Socorrista Veracruzano que Lucha Contra las Emergencias

Guerrero Camboyano es su nombre como luchador; sin embargo, también ha sido un guerrero para atender emergencias en su lucha para salvar vidas en su ambulancia desde hace 47 años en la Cruz Roja de Veracruz.

Su verdadero nombre es Fidel Flores Lavoignet y es el socorrista de la Cruz Roja delegación Veracruz con más años ininterrumpidos brindando sus servicios a la población dentro de esta institución.

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Llegó desde los 14 años a aprender acerca de los primeros auxilios e indica que en aquellos años daban clases gratuitas siempre y cuando se contara con el permiso del tutor. A los meses cumplió sus 15 años y hasta el sol de hoy no se ha retirado.

En casi medio siglo como socorrista, le ha tocado atender todo tipo de accidentes. Con su labor en la primera línea de atención ha ayudado a salvar cientos de vidas a lo largo de toda su trayectoria en la Cruz Roja Mexicana.

Considera un orgullo contribuir con su labor, ya que menciona que ha visto todo tipo de escenas donde la vida de otros está en riesgo, por lo que, desde su experiencia, hay satisfacción cuando se salvan vidas y marcas cuando no se logra, sobre todo, dice, cuando se trata de niños.

Menciona que ver a un niño morir es una de las cosas que más lo han hecho llorar, pues es una situación muy dolorosa; sin embargo, también hay momentos gratos, pues para él, lo más satisfactorio es cuando auxilia a una persona y le dan las gracias; dice que eso es algo que no tiene precio.

El corazón palpita duro de auxiliar a las personas, pero lo que me marca aquí son los niños; ver un niño difunto es lo que más me ha hecho llorar; hecho es lo que más me ha dolido ver.

Fidel Flores, socorrista de la Cruz Roja, recibe reconocimiento por el Día del Socorrista

David Zevadua, coordinador de Socorros Cruz Roja Estatal, indica que para él, Fidel es toda una institución, ya que es alguien que, a pesar de los años, sigue llegando, se reporta a su guardia, como su línea de mando, no su superior; aunque para David, él sigue siendo un superior.

Este 24 de junio se conmemoró el Día del Socorrista, por lo que la delegación de la Cruz Roja en Veracruz le entregó un reconocimiento por sus 47 años de servicio. Dicho reconocimiento también lo recibieron otros socorristas destacados por su gran labor, compromiso y vocación humanitaria.