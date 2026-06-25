Hombre Muere al Ser Atacado por Cocodrilo en Tuxpan; Intentaba Rescatar a una Yegua

Un campesino murió tras ser atacado por un cocodrilo en una presa; esto luego de que al intentar rescatar a una yegua, el reptil lo atrapó y lo sumergió en el agua. Los hechos ocurrieron la tarde noche de este miércoles en la comunidad de El Angosto, en el municipio de Tuxpan, Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hombre Queda Atrapado en Manglar tras Encontrarse con Cocodrilo en Tampico

La víctima fue identificada como Domingo Parada Cruz, contaba con 69 años, y era de ocupación campesino. Según los primeros reportes, el hombre observó que su yegua había quedado atrapada en una zona lodosa de una presa ubicada en las inmediaciones de la comunidad, por lo que decidió ingresar al agua para intentar liberarla.

Así fue el ataque del cocodrilo al campesino

Luego de lograr acercarse al animal, el campesino trató de regresar a la orilla; sin embargo, fue sorprendido por un cocodrilo que emergió del agua y lo atacó, sujetándolo de uno de los brazos para posteriormente arrastrarlo hacia una zona profunda.

Las personas que se encontraban cerca fueron testigos del dramático momento, pero nada pudieron hacer para evitar debido a la rapidez con que ocurrieron los hechos y al peligro que representaba el reptil.

Fallece mujer víctima de ataque armado en Tuxpan

Tras ser víctima de un ataque armado el cual se registró el pasado miércoles 24 en la colonia Adolfo Ruiz Cortines en Tuxpan, se confirmó el fallecimiento de Xanath Perusquia Moyano, quién contaba con 20 años y era estudiante del centro regional de educación normal. Se dio a conocer que la joven murió mientras recibía atención médica en el hospital IMSS Bienestar.

La joven había resultado gravemente herida durante el ataque armado ocurrido alrededor de las 15:30 horas sobre la calle Miguel Hidalgo, donde hombres armados dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.

La estudiante falleció en la sala de urgencias a consecuencia de la gravedad de las lesiones. En estos mismos hechos también resultaron lesionados dos hombres, identificados como Carlos “N” y Alexis Francisco “N”, quienes permanecen hospitalizados y reciben atención médica.