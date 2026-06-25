Hombre Muere al Ser Atacado por Cocodrilo en Tuxpan; Intentaba Rescatar a una Yegua

Un hombre murió tras ser atacado por un cocodrilo cuando intentaba rescatar a una yegua atrapada en una zona lodosa en una presa de Tuxpan, Veracruz.

Campesino muere tras ser atacado por un cocodrilo en una presa de Tuxpan. Intentaba rescatar a una yegua.Foto: Archivo N+

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En Tuxpan, un campesino perdió la vida al ser atacado por un cocodrilo mientras rescataba a una yegua. La comunidad está conmocionada. Descubre cómo ocurrió esta tragedia.

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