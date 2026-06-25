Tres Heridos de Gravedad Deja Ataque Armado en Tuxpan, al Norte de Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 24 de junio se registró una intensa movilización por parte de elementos de distintas corporaciones policiacas debido al reporte en el que se daba a conocer que tres personas resultaron heridas debido a un presunto hecho de violencia ocurrido en una colonia del municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz.

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De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un ataque armado afuera de un domicilio de la calle Miguel Hidalgo, perteneciente a la colonia Ruiz Cortines del municipio anteriormente mencionado, donde se reportó que tres personas resultaron heridas, una de ellas fue una persona del sexo femenino de 20 años de edad.

Dicho ataque armado se registró después de las 15:00 horas de este miércoles, cuando presuntamente hombres armados llegaron al sitio y abrieron fuego contra las tres personas para, posteriormente, huir con rumbo desconocido.

Tras registrarse la agresión, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en la zona; sin embargo, hasta este momento no se ha brindado información sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.

Identifican a las víctimas de ataque armado ocurrido en la colonia Ruiz Cortines del municipio de Tuxpan

En el lugar de los hechos, las víctimas que resultaron heridas de gravedad tras dicho ataque armado al norte de la entidad fueron identificadas como Carlos "N", Alexis Francisco "N" y una joven llamada Xanath P. M.

Se dio a conocer que la mujer cuenta con 20 años de edad. Asimismo, se informó que la joven que resultó herida de gravedad era estudiante del Centro Regional de Educación Normal (CREN).

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que se mantiene abierta la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el móvil de dicho ataque, identificar a los responsables de estos hechos ocurridos en el municipio de Tuxpan, Veracruz.