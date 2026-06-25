Tres Heridos de Gravedad Deja Ataque Armado en Tuxpan, al Norte de Veracruz

Un ataque armado dejó como saldo al menos tres personas heridas de gravedad en el municipio de Tuxpan, Veracruz. Autoridades investigan el móvil del ataque.

Un Muerto y Dos Lesionados Deja Ataque Armado en Tuxpan, VeracruzFoto: N+

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Impactante ataque armado en Tuxpan, Veracruz deja tres heridos graves, entre ellos una joven estudiante. Autoridades investigan el móvil del crimen.

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