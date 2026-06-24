Aseguran Más de Tres Mil 500 Litros de Combustible en Veracruz; Hay un Detenido

Derivado de una denuncia anónima, se llevó a cabo un operativo en el municipio de Veracruz, en el cual se aseguraron tres mil 500 litros de combustible y se realizó la detención de una persona.

Aseguran Más de Tres Mil 500 Litros de Combustible en Veracruz; Hay un DetenidoFoto: FGR

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Denuncia anónima lleva al aseguramiento de miles de litros de combustible en Veracruz. Un detenido y una investigación en curso.

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