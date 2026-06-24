Aseguran Más de Tres Mil 500 Litros de Combustible en Veracruz; Hay un Detenido

Durante el transcurso de este martes 23 de junio, las autoridades dieron a conocer que se logró asegurar más de tres mil 500 litros de combustible en el municipio de Veracruz luego de que fuera atendida una denuncia realizada de manera anónima de la que derivó una orden de cateo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Autoridades Detienen a Tres Presuntos Delincuentes Durante Revisión en Minatitlán

De acuerdo con lo informado, el Ministerio Público Federal dio inicio a las investigaciones para determinar si el hallazgo, donde una persona fue detenida, corresponde o no a un almacenamiento y comercialización llevados a cabo de manera ilegal.

Se dio a conocer que en el operativo se contó con la participación de elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, así como peritos especializados y de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Asimismo, se informó que el resguardo de lo asegurado se realizó por parte de la Guardia Nacional (GN) y elementos de la Policía Estatal, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Detienen a tres sujetos al sur de Veracruz por presuntas extorsiones y cobro de piso

En Minatitlán, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, se dio a conocer que tres sujetos fueron detenidos tras ser señalados como presuntos responsables de delitos de extorsión, así como cobro de piso.

Se dio a conocer que los tres sujetos detenidos fueron identificados como Jorge "N", Albel Ramsés "N" y Luis Armando "N". Durante la detención, les fueron aseguradas armas de fuego, drogas y un vehículo, el cual contaba con reporte de robo.

La detención se realizó sobre la calle 18 de Octubre, cuando los elementos ministeriales detectaron a los sujetos en actitud sospechosa, por lo que procedieron a una revisión. Los detenidos presuntamente forman parte de una célula dedicada a la extorsión y cobro de piso en la zona sur del estado de Veracruz.