Delincuentes Desvalijan Automóvil Durante la Madrugada en Monte Magno, Xalapa

La inseguridad volvió a hacerse presente en la capital veracruzana luego de que un automóvil fuera desvalijado durante la madrugada de este martes 23 de junio en el fraccionamiento Monte Magno en la ciudad capital Xalapa.

De acuerdo con los reportes, el robo ocurrió en un domicilio ubicado en la esquina de la calle Milán y el bulevar Europa, donde delincuentes sustrajeron los cuatro neumáticos de una unidad que se encontraba estacionada.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Más de 900 Robos de Autopartes Reportan en Puebla durante 2025

Al percatarse de los hechos, los propietarios encontraron el vehículo sostenido sobre soportes, sin sus ruedas, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades generando el reporte correspondiente.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por este tipo de delitos patrimoniales y solicitaron mayor vigilancia policiaca para prevenir nuevos robos en el sector.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos y se espera que los afectados presenten la denuncia correspondiente ante las instancias competentes para que se inicien las investigaciones.

Otro robo de llantas reciente en Veracruz

Sobre tabiques, dejaron varios automóviles que se encontraban estacionados en diferentes calles y privadas de la unidad habitacional Geo Villas del Puerto.

El robo según los afectados se realizó durante la madrugada del pasado lunes alrededor de las tres de la mañana, Yosi Campos una de las afectadas señaló que su auto apenas lo estrenaba y lo dejaron sin llantas a pesar de que tenían birlo de seguridad.

“En las cámaras se ve como que a las 3:05 de la mañana andaban los señores en un carro y es un carro de agencia apenas seis meses con birlos de seguridad y así con todo y birlos se los llevaron. Exigimos seguridad por aquí porque no únicamente fue este carro, dos caros más para allá igual"