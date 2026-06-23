Delincuentes Desvalijan Automóvil Durante la Madrugada en Monte Magno, Xalapa

Durante la madrugada delincuentes robaron las cuatro llantas de un automóvil en el fraccionamiento Monte Magno en Xalapa.

Delincuentes desvalija automóvil en el fraccionamiento Monte Magno en Xalapa, VeracruzFoto: Archivo N+

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Inseguridad en Xalapa: Ladrones se llevan las cuatro ruedas de un auto en Monte Magno. Vecinos de la zona exigen más vigilancia tras el robo ocurrido esta madrugada.

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