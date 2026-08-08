Imputan a Daniel Humberto “N” por Delito Contra la Salud en Hermosillo; Hubo Manifestación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), imputó a Daniel Humberto 'N', de 43 años, por su probable responsabilidad por delitos contra la salud, luego de que fuera detenido por posesión de droga en la colonia Jacinto López, en Hermosillo.

Durante la audiencia de control, el Juez calificó legal la detención y el Ministerio Público formuló imputación, exponiendo los datos de prueba relacionados con el aseguramiento de 11 envoltorios que contenían droga, localizados entre las pertenencias del imputado.

El próximo 11 de agosto se realizará otra audiencia para resolver su situación jurídica.

El Juez determinó cómo medida cautelar imponer medidas distintas a la prisión preventiva justificada, al considerar que se trata de un primodelincuente y que cuenta con arraigo en la ciudad.

Daniel Humberto 'N', deberá presentarse de manera quincenal ante la autoridad correspondiente, cumplir con una garantía económica y tiene prohibido salir del distrito judicial sin autorización.

¿Cómo ocurrió la detención de Daniel Humberto 'N'?

La detención ocurrió el pasado 6 de agosto, cuando elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detectaron un vehículo que circulaba a exceso de velocidad y, al realizar una inspección conforme a protocolo, localizaron los 11 envoltorios con droga entre las pertenencias del imputado.

Familiares de Daniel Humberto 'N' se manifiestan en Hermosillo

Familiares y amigos de Daniel Humberto se manifestaron a una de la tarde, decidieron bloquear el cruce del bulevar Luis Encinas y Rosales, hecho que se extendió poco más de dos horas. Unos tíos de Daniel resultaron detenidos tras una falta administrativa por bloquear vialidad.