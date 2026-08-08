Seguridad

Imputan a Daniel Humberto “N” por Delito Contra la Salud en Hermosillo; Hubo Manifestación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora imputó a Daniel Humberto 'N', por su probable responsabilidad por delitos contra la salud.

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Daniel Humberto 'N' enfrenta cargos por delitos contra la salud tras ser detenido con droga en Hermosillo. Tendrá una audiencia el próximo 11 de agosto.

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