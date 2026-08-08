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Gema Garoa Fue Salvada de la Placa de Nominados de La Casa de los Famosos

Moisés Peñaloza venció a Memo Schutz y Masad Altamimi en el duelo de salvación y decidió sacar de la placa de nominados a Gema Garoa antes de la eliminación del domingo.

quien-salvo-moises-casa-famosos-mexico-placa-nominadosFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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Tensión en La Casa de los Famosos: Moisés Peñaloza mantiene el poder de salvación. ¿Quién será el protegido antes de la eliminación del domingo?

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