Gema Garoa Fue Salvada de la Placa de Nominados de La Casa de los Famosos

Moisés Peñaloza no soltó la salvación. El actor, líder de la segunda semana en La Casa de los Famosos México 2026, venció este viernes 7 de agosto a Memo Schutz y Masad Altamimi en el duelo decisivo por el poder que le permite sacar a un habitante de la placa de nominados antes de la gala de eliminación del domingo.

Memo y Masad no lograron vencerlo

La casa completa vivió con tensión el enfrentamiento transmitido por Las Estrellas, Canal 5 y las 24 horas de ViX. Masad había llegado como el retador directo tras ganar el reto "Traileros" el jueves, mientras que Memo se sumó como el tercer contrincante después de que el público lo eligiera con más de 130 mil votos en el canal de WhatsApp del programa. Sin embargo, ninguno de los dos logró arrebatarle el beneficio a Moisés, quien conservó la salvación y con ella el control total sobre el destino de uno de los cinco nominados de la semana.

Así quedó la placa antes de la decisión

La segunda gala de nominación había dejado en riesgo a cinco habitantes: Ximena Herrera, Masad Altamimi, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Gema Garoa. Al conservar el poder, Moisés queda como el único con la facultad de retirar a uno de ellos de la placa antes de que la decisión final pase a manos del público.

¿A quién salvó Moisés Peñaloza?

Moisés salvó a Gema Garoa.

La eliminación se define este domingo

El segundo eliminado de la temporada se conocerá durante la gala en vivo del domingo 9 de agosto, transmitida también por Las Estrellas, Canal 5 y ViX.