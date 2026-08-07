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Britney Spears Siente que 'Fracasó como Madre' y Lanza Duras Críticas contra sus Padres

Britney Spears confiesa en Instagram que siente que falló como madre y revive acusaciones contra Lynne y Jamie Spears por ocultarle a sus hijos durante un verano.

britney-spears-fracase-como-madre-criticas-padresFoto: Getty Images

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Britney Spears revela en Instagram sentirse 'fracasada como madre' y acusa a sus padres de ocultarle a sus hijos. Descubre más sobre sus confesiones y su distanciamiento de la industria musical.

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