Britney Spears Siente que 'Fracasó como Madre' y Lanza Duras Críticas contra sus Padres

Britney Spears volvió a abrir su corazón en Instagram con un extenso mensaje en el que mezcla arrepentimiento, espiritualidad y reclamos hacia su familia. En el texto, la cantante aseguró sentir que "falló como madre" y reavivó las acusaciones contra sus padres, Lynne y Jamie Spears, por episodios que marcaron su vida y la de sus hijos.

"Esos dos pequeños cuerpos salieron de mi vientre"

La intérprete comenzó el mensaje reafirmando su vínculo con sus hijos, Sean Preston y Jayden James, a quienes tuvo con su expareja Kevin Federline. Spears relató que hace cinco años se enteró de que sus padres los llevaban en secreto a la playa durante un verano entero, mientras a ella, según escribió, se le prohibía retomar su vida social, incluida una amistad que había hecho y las salidas a comer hamburguesas, por la atención mediática que esto generaba.

La cantante calificó de "desmoralizante" vivir en un país donde, dijo, se permitió que sus padres llevaran "vidas secretas" con sus hijos sin su conocimiento, y aseguró haber llorado "de rodillas durante dos meses" al procesar la situación.

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"Fui manipulada por un sistema ignorante"

En el mensaje, Spears volvió a referirse a los años bajo la tutela legal que controló su vida entre 2008 y 2021, asegurando que fue "manipulada por un sistema ignorante" y que nunca se le permitió ser ella misma. "Nunca llegué a ser yo, la verdadera Spears", escribió, y añadió que se considera "un ángel" y que extraña la pasión que sentía por la vida cuando era más joven.

El comentario de su hijo sobre Dios

Uno de los pasajes más personales del mensaje tiene que ver con uno de sus hijos. Spears contó que la semana pasada su hijo le dijo que no cree personalmente en Dios y que todo se explica por la ciencia, comentario que, según escribió, la hizo sentir que había "fallado como madre".

La artista añadió que vive apoyada en la oración y el yoga, y que a pesar de sentirse "extremadamente débil", encuentra fortaleza al "entregárselo todo a Dios".

Disculpas y distancia de la industria

Spears también aprovechó el mensaje para pedir perdón a sus hijos y "a la gente en general" por errores del pasado, y reiteró que no desea regresar a la industria musical.

Aseguró que durante los 15 años que estuvo activa como artista nunca actuó realmente como ella quería, sino que se sintió "avergonzada y obligada" a hacerlo, en contraste con la conexión más ligera y auténtica que sentía con sus fans cuando era más joven.

"Todos somos estrellas... yo ya solo soy mamá"

Hacia el final de su publicación, la cantante reflexionó sobre la fama como una posible "ilusión" y afirmó que hoy prefiere la compañía de personas anónimas, a quienes describió como más interesantes e inspiradoras que muchas figuras públicas que ha conocido. Cerró el mensaje diciendo que busca acercarse más a Dios y recuperar los sueños que tenía cuando solía viajar a México.