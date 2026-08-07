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Camila Fernández: 'Ellos Cantaban para Enamorarlas, Yo Para Entenderlas'

Camila Fernández habla en entrevista con N+ de su identidad artística, el legado Fernández y su nueva gira "Una Raya Más al Tigre", en paralelo al estreno de "No Manches".

camila-fernandez-entrevista-mariachi-gira-una-raya-mas-al-tigreFoto: N+

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Camila Fernández lanza 'No Manches' y anuncia su gira 'Una Raya Más al Tigre'. Descubre cómo redefine el legado Fernández y su pasión por el mariachi.

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