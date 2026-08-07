Camila Fernández: 'Ellos Cantaban para Enamorarlas, Yo Para Entenderlas'

Camila Fernández atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Con el estreno de su sencillo "No Manches" y el anuncio de su gira "Una Raya Más al Tigre" por México y Estados Unidos, la cantante habló sobre su identidad artística, el papel de las mujeres en la música regional mexicana y lo que representa llevar el apellido Fernández.

"No me fijo si es mujer u hombre, sino en la calidad de la música"

Para Camila, el género de quien interpreta una canción ha dejado de ser el filtro con el que las nuevas generaciones consumen música. La cantante lo ejemplificó con "La Tusa": "Yo la verdad es que he visto a muchos hombres cantar la Tusa (...) siento que ahorita ya la gente se va más por si le gusta la canción y no por quién la está cantando".

Sobre el boom global de la música regional mexicana, aseguró sentirse orgullosa de la nueva generación de artistas: "A mí me encanta ser mexicana y me encanta representar el mariachi (...) a mí me toca defender a capa y espada el mariachi y lo voy a hacer hasta la muerte y quiero que no se diluya nuestra cultura, nuestra música", dijo, y añadió que espera que sus nuevas canciones, con un lenguaje más actual, acerquen a las juventudes al género.

Encontrar su propia voz

Al hablar de su proceso de identidad artística fuera del paraguas familiar, Camila lo comparó con el oficio de un chef o un pintor en busca de su propio estilo: "Fue un proceso que tuve que pasar, que es natural (...) me costó obviamente, pues como todo, todo va a ser difícil en esta vida, y me sigue costando". Reconoció que su paso por la universidad y el contacto con personas de distintas culturas fueron clave para definir su estilo y sus gustos musicales.

Sobre el reto de crear un nuevo álbum, resumió: "Me gusta lo difícil (...) necesito estar en este constante movimiento para poder sacar adelante mi visión, mi mensaje".

Su experiencia en "Juego de Voces"

La artista habló también de su paso por el programa, que describió como un parteaguas: "Llegué con mucho miedo (...) poco a poco me fui soltando porque el público mismo me empezaba a abrazar". Destacó especialmente el impacto de su interpretación de "Acaríciame" de Lupita D'Alessio: "Me cambió la vida, la verdad. Lo noté hasta llevando a mi hija a la escuela".

El legado que sí quiere heredar

Cuestionada sobre qué distingue su propuesta de la de generaciones anteriores en su familia, respondió con humor: "Los Fernández hacían canciones para enamorarlas y yo estoy aquí para entenderlas.".

Sobre cómo quiere ser recordada en una década, fue contundente: "Soy una celebración de México. Soy la mujer charra que sigue adelante. Soy ese espacio seguro para las personas que se quieren desahogar".

Gira y nuevo álbum

La entrevista llega en paralelo al anuncio de "Una Raya Más al Tigre", la gira con la que Camila regresará a los escenarios mexicanos después de su última presentación en marzo de 2025. El tour arrancará el 2 de octubre en Guadalajara, su ciudad natal, con paradas en Querétaro, La Maraka de la Ciudad de México y ocho ciudades de Estados Unidos, incluyendo Santa Mónica y Stanford, California. El nombre de la gira coincide con el de su próximo álbum de estudio, previsto para septiembre, que incluirá el exitoso sencillo "Suéltame".

A esto se suma el estreno de "No Manches", su más reciente sencillo, ya disponible, con el que la cantante retrata una historia de promesas rotas sobre una base de mariachi con sensibilidad contemporánea.