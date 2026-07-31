Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno: La Historia de Amor que Inspiró la Escena donde se Rapó

Cynthia Klitbo reveló, durante su participación en La Casa de los Famosos México, el verdadero origen de una de las escenas más recordadas de la televisión mexicana: el momento en que su personaje, Tamara de la Colina, se rapa la cabeza en la telenovela El privilegio de amar (1998). Según contó la propia actriz, la idea nació de su dolor tras el fin de su matrimonio con el actor cubano Francisco Gattorno.

Un romance que nació en una telenovela

Klitbo y Gattorno se conocieron en 1995 durante las grabaciones de La dueña y comenzaron una relación que los llevó al altar en 1997, cuando se casaron por lo civil en la Ciudad de México. Sin embargo, la unión no duró mucho, según la propia actriz, el matrimonio se rompió meses después.

Klitbo explicó que la ruptura se dio porque Gattorno embarazó a su amante. "(Terminamos) porque embarazó a su amante", contó la actriz en el reality show. Klitbo añadió que se enteró de la infidelidad porque terceros se lo revelaron directamente. Tras la ruptura, la expareja no volvió a hablarse durante siete años.

El dolor detrás de la icónica escena de la rapada

Fue en medio de esa tristeza que Klitbo tomó la decisión que terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más recordados (e icónicos) de las telenovelas mexicanas.

La actriz contó que, tras platicar con su excuñada, quien atravesaba una separación similar y se había rapado como parte de un ritual de renovación, decidió proponerle a la productora Carla Estrada que su personaje se deshiciera del cabello en la trama.

"Yo dije, 'ay, yo me voy a rapar a ver si se me quita este dolor'", relató Klitbo, quien explicó que venía de interpretar villanas a las que ya habían quemado y ahorcado en pantalla, por lo que buscaba algo distinto para Tamara.

Cynthia Klitbo contando sobre su icónica escena en la que se rapa y queda pelona👩🏻‍🦲:



“Había tronado con Gattorno y estaba destruida, me dijeron que para cambiar las vibras los indios del norte se rapaban y enterraban el pelo, y dije me voy a rapar a ver si se me quita este dolor”… pic.twitter.com/6TQ1N7nk39 — nacho con O (@NachoConO) July 30, 2026

Una escena grabada a escondidas en Florencia

La secuencia se filmó en Ponte Vecchio, el histórico puente sobre el río Arno en Florencia, Italia, sin permisos oficiales. Klitbo recordó que la cámara se escondió detrás de un arco para captar el momento sin llamar la atención de las autoridades locales, mientras ella se rapaba como podía, sin espejo, para después terminar el proceso en su hotel. Aunque la producción le tenía preparada una peluca, la actriz decidió no usarla y pasó un tiempo con la cabeza rapada, un look que, según contó, le abrió puertas en Italia y con el que incluso llegó a ganar reconocimientos internacionales.

El reencuentro, años después

Klitbo y Gattorno no retomaron la comunicación sino hasta 12 años después de su separación. La actriz ha señalado en el pasado que, antes del quiebre definitivo, había perdonado varias infidelidades del actor, pero fue un accidente automovilístico que él sufrió en 1997 cerca de Cancún, en el que perdió la vida la bailarina Marilyn de la Caridad Rosado, lo que marcó un antes y un después en la relación. Gattorno se casó posteriormente con Belmaris Suazo, matrimonio del que nacieron dos hijas y que terminó en divorcio en 2019.