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Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno: La Historia de Amor que Inspiró la Escena donde se Rapó

Cynthia Klitbo reveló que su ruptura con Francisco Gattorno inspiró la icónica escena donde se rapó en "El privilegio de amar".

cynthia-klitbo-francisco-gattorno-rapada-privilegio-de-amarFotos: Facebook La Casa de los Famosos / Getty Images

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La historia de amor y dolor entre Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno dio vida a una de las escenas más memorables de las telenovelas mexicanas. ¿Qué llevó a Klitbo a raparse en pantalla?

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