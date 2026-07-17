Cine

Lupita Nyong'o como Helena de Troya en 'La Odisea': ¿Por Qué Desató Tanta Controversia?

Por qué el casting de Lupita Nyong'o como Helena de Troya desató críticas y qué revela la polémica sobre Hollywood en 2026.

Lupita-nyongo-helena-troya-controversia-odisea-nolanFoto: GettyImages

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La elección de Lupita Nyong'o como Helena de Troya en 'La Odisea' genera controversia. ¿Qué revela esto sobre la belleza en Hollywood? Conoce más.

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