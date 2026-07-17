Lupita Nyong'o como Helena de Troya en 'La Odisea': ¿Por Qué Desató Tanta Controversia?

La Odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan, llegó a los cines el 17 de julio en medio de una polémica que empezó semanas antes del estreno y que, según los números, ya dejó marca: el último tráiler de la película se convirtió en el peor valorado de toda la filmografía del director.

El motivo no fue el guion ni el tráiler en sí, sino una sola decisión de casting: Lupita Nyong'o como Helena de Troya, la mujer que la tradición homérica describe como la más bella del mundo.

¿Cómo inició el debate?

La controversia no nació de una crítica de cine, sino de una publicación en X. El comentarista Matt Walsh cuestionó la elección de la actriz y acusó a Nolan de tomar la decisión por miedo a ser señalado de racista si elegía a una intérprete blanca para el papel. Elon Musk respondió al mensaje con una sola palabra de respaldo, y eso bastó para que el tema saltara de una discusión de nicho a un debate global que dominó titulares de espectáculos durante días.

Desde ahí, el debate se dividió en dos bandos claramente marcados. Por un lado, voces que cuestionaron la decisión de Nolan apelando a la "fidelidad histórica y cultural" del personaje, un argumento que muchos analistas han señalado como una forma velada de exclusión racial.

Y por el otro, quienes defienden el casting recuerdan algo que la propia mitología griega ya sabía: los dioses cambian de forma, los mitos se reescriben, y ninguna Helena "original" existe en un registro fotográfico al que apelar.

Un dato: Helena ni siquiera es la protagonista

Aquí está la ironía que le da otra capa a todo el escándalo: en la Odisea original, atribuida a Homero y compuesta hace unos 2,700 años, Helena de Troya tiene una participación menor. Aparece brevemente en el canto IV, ya reconciliada con su esposo Menelao en Esparta, recibiendo a Telémaco y recordando episodios de la guerra de Troya. No lidera ningún viaje, no toma decisiones centrales en la trama: su peso narrativo es simbólico, no protagónico.

Es decir, gran parte de la indignación se ha concentrado en un personaje que, en términos de páginas y protagonismo real dentro del poema, ocupa un espacio bastante acotado. Lo que se está disputando no es realmente el relato homérico, sino la idea heredada de a quién le "corresponde" representar la belleza en la cultura occidental.

¿Qué ha dicho Lupita Nyong'o sobre las críticas?

Frente a los comentarios, Nyong'o eligió no entrar en confrontación. En una entrevista con la revista Elle, la actriz ganadora del Óscar recordó que se trata de una historia mitológica y que nadie debería esperar de la película un simple drama histórico apegado a un registro literal. Agregó que respalda por completo la visión de Nolan y que, para ella, el elenco representa fielmente la diversidad del mundo actual.

Lupita cerró diciendo que no piensa invertir su energía en defenderse, porque las críticas van a existir las aborde o no.

¿Qué hay detrás del debate?

Cuando inició esta controversia, La Odisea todavía no había sido evaluada como película. La discusión había sido enteramente sobre quién tiene "derecho" a interpretar la belleza mítica.

Y en esa discusión, como suele pasar con los mitos, lo que se termina revelando no es tanto sobre Helena de Troya, sino sobre qué cuerpos seguimos asociando con la belleza universal y sobre a quién seguimos sin dejar entrar en esa categoría, aunque el relato tenga tres mil años y haya sido reinterpretado cientos de veces.