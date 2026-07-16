La Odisea: ¿Qué Tan Buena es? Esto Dice la Crítica y su Calificación en Rotten Tomatoes

The Odyssey, la adaptación de Christopher Nolan del poema épico de Homero, ya tiene sus primeras reseñas y todo indica que se perfila como uno de los estrenos más aclamados del año.

La película, protagonizada por Matt Damon, llega a cines este 17 de julio con una calificación que la coloca entre lo mejor de la filmografía del director.

Una calificación histórica en Rotten Tomatoes

Tras el levantamiento del embargo de reseñas, La Odisea debutó en Rotten Tomatoes con un contundente 98% de aprobación, certificada como "fresca" (Certified Fresh), con más de 140 reseñas contabilizadas hasta el momento. Se trata, según varios medios, de la calificación más alta que ha obtenido una película de Nolan en toda su carrera, superando incluso a Oppenheimer, ganadora del Oscar a Mejor Película en 2023.

Un elenco de lujo

Basada en el clásico de la literatura griega, la película sigue a Odiseo, rey de Ítaca, en su travesía para regresar a casa tras la Guerra de Troya. Matt Damon encabeza el elenco en el papel principal, acompañado por Tom Holland como Telémaco, Anne Hathaway como Penélope, Zendaya como Atenea, Robert Pattinson como Antínoo, Lupita Nyong'o (en un doble papel como Helena y Clitemnestra), Charlize Theron como Calipso, Samantha Morton como Circe, Elliot Page, Jon Bernthal y John Leguizamo, entre otros.

Nolan escribió y dirigió el proyecto, filmado con un presupuesto de 250 millones de dólares y convertido en la primera película rodada íntegramente con cámaras IMAX.

¿Qué dicen los críticos?

El consenso entre la crítica especializada apunta a que Nolan logró una de las mejores películas de su carrera. Clarisse Loughrey, de The Independent, la describió como el mejor trabajo del director hasta la fecha. Mike Ryan, de The Hard Pass, fue todavía más allá al llamarla su película favorita del cineasta. Guy Lodge, de Variety, elogió el rigor y la ambición del guion, mientras que Peter Bradshaw, de The Guardian, le otorgó una calificación perfecta.

Entre los elementos más celebrados están la escala visual de la producción, la fotografía de Hoyte van Hoytema, la música de Ludwig Göransson,señalada por varios críticos como una de las grandes favoritas rumbo a los premios, y el trabajo actoral, especialmente el de Damon como un Odiseo atormentado, el de Tom Holland en lo que muchos consideran su interpretación más madura hasta ahora, y el de Samantha Morton, cuya breve pero intensa aparición como la hechicera Circe fue calificada por más de un crítico como el momento más memorable del filme.

No faltaron tampoco los elogios hacia el elenco femenino en su conjunto: Hathaway, Theron, Zendaya y Nyong'o recibieron menciones destacadas por dotar de complejidad emocional a personajes que en otras adaptaciones han quedado relegados a un segundo plano.

Las críticas negativas

A pesar del entusiasmo generalizado, la película no está exenta de señalamientos. Algunos críticos, como David Rooney de The Hollywood Reporter y Tim Cogshell de Alt Film Guide, consideraron que el resultado es desigual y que no alcanza la solidez de Oppenheimer.

También se mencionaron problemas de ritmo: partes de la cinta se sienten más largas de lo necesario, según Laura Sirikul, de Forbes. Cogshell fue de los pocos en mostrarse abiertamente crítico, señalando que la fotografía le resultó demasiado oscura y que, en su opinión, la comparación con Troya (2004) no favorece a la nueva versión.

La crítica de Time, Stephanie Zacharek, fue la voz más disonante entre las reseñas, al calificar la película como aburrida y carente de vida, salvando únicamente el trabajo de Morton.

Una apuesta por la experiencia en cine

Con una duración cercana a las tres horas, rodada en locaciones que van de Marruecos a Islandia, La Odisea se perfila como una experiencia pensada para disfrutarse en pantalla grande. Varios críticos coincidieron en que el filme exige ser visto en una sala IMAX para apreciar plenamente su escala. Las proyecciones de taquilla para su fin de semana de estreno oscilan entre los 80 y los 120 millones de dólares en Estados Unidos.

Con estas reseñas bajo el brazo, La Odisea llega a los cines con la etiqueta de ser, hasta ahora, la película mejor calificada de la carrera de Christopher Nolan.