¿Lupita Nyong’o como Helena de Troya? La Actriz Recibe Críticas Racistas por este Rumor

La actriz Lupita Nyong’o se ha convertido en el centro de una intensa discusión en internet, luego de que se rumorara que interpretará a Helena de Troya en la próxima película The Odyssey, dirigida por Christopher Nolan.

Aunque el papel de Nyong’o aún no ha sido confirmado oficialmente, la especulación en redes sociales ha desencadenado una ola de críticas racistas sobre su supuesta elección para interpretar a uno de los personajes más icónicos de la mitología clásica.

Lupita Nyong"o Presidirá el Jurado del Festival de Cine de Berlín

La crítica de Elon Musk

Elon Musk, empresario con millones de seguidores, avivó aún más la controversia al cuestionar en la red social X la idoneidad de Nyong’o para el papel, argumentando que una supuesta representación de Helena no se ajustaría a descripciones tradicionales del personaje.

Pero Musk no paró ahí, también escribió que Nolan “ha perdido su integridad” por esta razón, citando críticas sobre la falta de coherencia con las descripciones clásicas de Helena de piel clara y rubia.

La respuesta a ese comentario no se hizo esperar. Figuras públicas y comentaristas acusaron a Musk de avivar una discusión con tintes racistas y de hacer una lectura históricista reductiva de un personaje ficticio.

Whoopi Goldberg entra a la defensa

En el programa The View, la actriz Whoopi Goldberg defendió públicamente a Nyong’o, calificando las críticas de erróneas y sugiriendo a Musk que reflexionara sobre sus propias posturas antes de cuestionar decisiones artísticas.

Goldberg subrayó que Nyong’o es considerada una de las mujeres más bellas del mundo y que la creatividad en el cine debe permitir reinventar historias clásicas.

Otra presentadora del mismo show, Sunny Hostin, llegó a calificar las declaraciones de Musk como racistas.

Los panelistas defendieron que un personaje de ficción puede ser interpretado por actores de cualquier origen, cuestionando que sea necesario atenerse a una estética histórica en narrativas mitológicas.

¿Tiene sentido esta polémica?

Gran parte de la polémica gira en torno a las expectativas de cómo deben representarse personajes de relatos antiguos y a la influencia que figuras poderosas pueden tener al dar visibilidad a discursos excluyentes.

En redes, algunos usuarios señalaron que la queja no tiene sentido dado que otras figuras del reparto tampoco tienen conexiones étnicas griegas tradicionales y que toda la producción se inscribe en una reinvención creativa de la épica.

Hasta ahora, Christopher Nolan no ha revelado cuál será el papel de Nyong’o en The Odyssey: algunos reportes sugieren que podría interpretar no a Helena de Troya, sino a otro personaje relevante dentro del universo de Homero.

La película, uno de los estrenos más esperados del año, tiene previsto llegar a salas el 17 de julio de 2026, con un elenco internacional que incluye a Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway y Tom Holland.

