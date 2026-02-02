Tráiler de 'El Diablo Viste a la Moda 2’: Reparto, De Qué Trata y Todo Sobre la Película

El esperado tráiler de El Diablo Viste a la Moda 2 finalmente llegó y dejó claro que el universo de la moda vuelve con más poder, ironía y conflictos generacionales.

A casi 20 años del estreno de la película original, este adelanto confirma el regreso de personajes icónicos y plantea una nueva batalla entre tradición editorial y el vértigo del mundo digital.

Con referencias a la película de 2006 que nos enamoró, el avance muestra que la secuela no solo apuesta por la nostalgia, sino por actualizar su discurso sobre la industria de la moda y los medios de comunicación.

Meryl Streep y Anne Hathaway Graban Secuela en Nueva York; Sorprenden a Fans con Saludos

Reparto de El Diablo Viste a la Moda 2

El tráiler confirma el regreso del elenco principal que convirtió a la primera película en un clásico contemporáneo:

Meryl Streep vuelve como Miranda Priestly, aún temida y respetada, aunque enfrentando nuevos retos en una industria que ya no controla del todo.

Anne Hathaway retoma su papel de Andy Sachs, ahora con una carrera consolidada y una visión distinta del poder y el éxito.

Emily Blunt regresa como Emily Charlton, en una posición de mayor influencia dentro del mundo de la moda.

El adelanto también sugiere la incorporación de nuevos personajes jóvenes, vinculados a redes sociales, marcas emergentes y plataformas digitales, aunque sus nombres aún no han sido revelados oficialmente.

¿De qué trata El Diablo Viste a la Moda 2?

Según lo que muestra el tráiler, la secuela se sitúa en un contexto donde las revistas impresas han perdido poder frente a creadores de contenido, algoritmos y audiencias digitales. Miranda Priestly parece luchar por mantener la relevancia de su imperio editorial, mientras Andy Sachs regresa a su órbita desde una posición más autónoma, lo que reaviva tensiones del pasado.

La película explora temas como el choque generacional, la reinvención profesional y el costo personal del éxito, todo envuelto en desfiles espectaculares, frases punzantes y vestuarios que ya apuntan a marcar tendencia.

Con este primer adelanto, El Diablo Viste a la Moda 2 deja claro que su historia va más allá del glamour: es una reflexión sobre el poder, la identidad y la evolución de dos industrias que nunca se detienen.

