Bad Bunny Gana Álbum del Año con DtMF en los Grammy 2026 y Lanza "Fuera el ICE"

Bad Bunny volvió a hacer historia musical, esta vez al conquistar la categoría de álbum del año en los Grammy por "Debí Tirar Más Fotos", un disco que a su vez rinde homenaje a la música de Puerto Rico.

Es la primera edición de los Premios Grammy que un álbum en español se lleva el galardón principal y al pronunciar su discurso Bad Bunny se mantuvo fiel a su lengua materna para agradecer a Dios, a la academia y a su mamá.

"Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal para seguir sus sueños", expresó en inglés para luego seguir en español.

Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho más grandes que 100 por 35 y no existe nada que no podamos lograr

A todos los latinos en el mundo entero y todos los artistas que estuvieron antes y que debieron estar en esta tarima recogiendo este premio, muchas gracias

Harry Styles presentó el premio; el cantante inglés anteriormente se llevó el premio principal en 2023 por "Harry's House". Ese año venció a Bad Bunny, quien fue nominado por "Un Verano Sin Ti", el primer álbum en español en estar en la categoría.

"Fuera el ICE"

En una noche que se vio marcada por el apoyo a la comunidad latina en Estados Unidos ante las estrictas políticas migratorias del presidente Donald Trump, Bad Bunny fue uno de varios artistas que se expresaron desde el escenario de los Grammy.

Al recibir el premio de mejor álbum de música urbana latina por "Debí Tirar Más Fotos", el puertorriqueño fue muy claro en su rechazo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas en inglés como ICE.

"Antes de agradecer a Dios, voy a decir fuera el ICE", dijo Bad Bunny en inglés, provocando una ovación de pie en la Arena Crypto.com incluyendo a Karol G y Marcello Hernandez, quienes presentaron el premio de álbum de música urbana.

También quiero decirle a todos que es difícil no odiar en estos días, a veces somos contaminados. El odio se vuelve más poderoso con más odio, lo único que es más poderoso que el odio es el amor

Previamente, durante la Premier de los Grammy, la ceremonia no televisada en la que se entrega la mayoría de los premios, Bad Bunny se llevó el Grammy de interpretación de música global por "EoO".

El astro puertorriqueño también compitió en las codiciadas categorías de canción y grabación del año por "DtMF", pero no consiguió esos premios.

Durante la ceremonia, el presentador Trevor Noah bromeó sentado en la mesa de Bad Bunny, a quien intentaba convencer de que cantara. El músico explicó que no podía hacerlo por su contrato para presentarse en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl que se celebrará el próximo domingo en Santa Clara, California.

Al final, Bad Bunny se animó a cantar un par de versos de "DtMF" cuando Noah llamó a músicos que tocaron en vivo la pegajosa introducción de plena puertorriqueña de la canción.

Su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl también será un hito, pues después de la dupla de Shakira y Jennifer Lopez de 2020, el suyo será el primero que presente un artista latino como solista.

Bad Bunny viene de recuperar su trono como el artista más escuchado del mundo en Spotify en 2025. Un título que obtiene por cuarta vez y tras haberlo conseguido en tres años consecutivos entre 2020 y 2022.

La carrera de Bad Bunny se ha caracterizado por su defensa de la identidad latinoamericana y del español como su medio de expresión.

Con información de Agencias

ASJ