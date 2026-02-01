ICE Detiene Operaciones en Centro de Detención de Dilley Luego de Confirmar Casos de Sarampión

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) ordenó la paralización inmediata de todas las operaciones y traslados en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, Texas. Esta decisión se tomó luego de que el personal médico confirmara que dos de los detenidos presentan infecciones activas de sarampión, lo que obligó a las autoridades a establecer protocolos de aislamiento para contener la propagación del virus.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), confirmó a CBS News, que los casos fueron detectados el pasado viernes. La funcionaria detalló que el Cuerpo de Servicios de Salud de ICE implementó medidas de control urgentes.

¿Quién Debe Vacunarse contra el Sarampión y Cuáles son sus Síntomas?

Control urgente

Estas medidas incluyen la cuarentena estricta para las personas contagiadas y para cualquier individuo sospechoso de haber mantenido contacto con los infectados. El centro, ubicado a unos 100 kilómetros de San Antonio, es conocido por albergar a núcleos familiares compuestos por padres e hijos bajo custodia federal. Liam Conejo Ramos, el menor de 5 años ecuatoriano que detuvo ICE junto con su padre estuvo recluido en este complejo.

La portavoz enfatizó que los responsables médicos mantienen una vigilancia constante sobre la población detenida y están ejecutando las acciones necesarias para prevenir nuevos contagios, asegurando que todos los internos reciben la atención adecuada. Actualmente, la instalación permanece bajo un bloqueo operativo que impide cualquier tipo de entrada o salida de personas mientras se controla la situación sanitaria.

