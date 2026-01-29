¿UNAM Podría Suspender Clases por Brote de Sarampión? Facultad de Medicina Dice Qué Puede Pasar

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reportó ayer un caso sospechoso de sarampión en un alumno de la Facultad de Medicina, por lo que miembros de la comunidad universitaria comenzaron a preguntarse si podrían suspenderse las clases.

Aquí te contamos qué podría suceder, de acuerdo con personal de dicha Facultad de la Máxima Casa de Estudios.

Datos clave

La UNAM reportó un caso sospechoso de sarampión, en medio del brote en el país.

Informó que se trata de un alumno de segundo año, del grupo 2216 de la Facultad de Medicina.

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa, que se transmite fácilmente por gotitas de saliva, cuando una persona enferma tose o estornuda.

Sus señales más comunes son: fiebre, congestión nasal, ojos rojos o irritados, manchas pequeñas dentro de la boca y erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo.

Puede causar complicaciones si no se atiende a tiempo, sobre todo en menores de edad y personas con defensas bajas.

¿UNAM podría suspender clases?

Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina, informó en primera instancia que se están tomando todas las medidas epidemiológicas que se recomiendan ante un caso de sarampión en una escuela.

Añadió que el caso sospechoso ya se encuentra atendido por la Secretaría de Salud y también dijo cuándo sí se puede cerrar un grupo o el plantel.

¿Cuándo sí podemos cerrar una escuela o cerrar un grupo, o tienen que usar cubrebocas? Cuando hay lo que se llama brote activo, dos personas que se han contagiado en un mismo salón. Hasta el momento no tenemos esos casos.

Alexandra, estudiante de la Facultad, comentó que por el momento no les han dicho que se suspendan clases; “solo que usemos cubrebocas, que detectemos los síntomas que se presenten como fiebre, tos (…) sí es algo muy preocupante”.

Medidas preventivas

Luego de darse a conocer la información la mañana del miércoles, las autoridades iniciaron una campaña de prevención, mientras que la comunidad universitaria tomó las medias correspondientes.

“El primer caso, por lo que estoy informado, fue en quirófano. Tengo una amiga que nos comentó que el doctor les dijo que no asistieran hasta que lo desinfectaran”, narró Rodrigo, estudiante de la Facultad de Medicina.

Mientras que Wong, explicó que se está vacunando a todas las personas que “no saben cuál es su estado de vacunación, no tienen dos dosis de sarampión, rubéola y paperas y, sobre todo, a los menores de 49 años que es donde está ahorita el brote que empezó el año pasado en México”.

Pablo Martínez, otro estudiante del plantel, indicó que además de la vacunación se está informando a través de videos, sobre síntomas, periodos de incubación, etc. Agregó que las “prácticas que requieran salivaciones o líquidos corporales se están cancelado”.

Ayer miércoles se aplicaron 750 vacunas contra el sarampión a estudiantes, maestros y personal administrativo de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Protocolos de autocuidado

Cabe señalar que ante la noticia, estudiantes de otras facultades de la UNAM reforzaron los protocolos de autocuidado.

“Cubrebocas, pues estar alerta de si alguna persona que presente como algún síntoma, la distancia”, dijo Débora, estudiante de Psicología.

Alan, otro estudiante de la UNAM, contó que él sí está vacunado, pero enfatizó la importancia de las acciones de prevención, como usar cubrebocas, desinfectarse y mantener distancia con otras personas.

Autoridades de la Facultad de Medicina señalaron que la positividad del caso sospechoso de sarampión se conocerá en un periodo de 7 a 21 días.

