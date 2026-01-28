Brote de Sarampión en México: Facultad de Medicina de la UNAM Reporta un Caso Sospechoso

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reportó hoy, 28 de enero de 2026, un caso sospechoso de sarampión, en medio del brote por el que atraviesa el país.

Datos del brote de sarampión en México: Hasta el corte de 27 de enero de 2026, la Secretaría de Salud reportó un total de 7,674 casos confirmados.

De acuerdo con David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), el virus de sarampión es mucho más contagioso que el de COVID-19.

Una persona infectada puede contagiar a otras 15 o 16.

Facultad de Medicina estudia caso sospechoso de sarampión

En un comunicado, la Facultad de Medicina detalló que el caso sospechoso de sarampión se identificó en el grupo 2216, “por lo que actualmente se encuentra en espera de los resultados de las pruebas confirmatorias correspondientes”.

La Facultad de Medicina destacó que desde el inicio del brote de sarampión “ha llevado a cabo diversas campañas de vacunación dirigidas a su comunidad, como parte de las acciones permanentes de prevención y cuidado de la salud”.

El Departamento de Salud Pública de la Facultad dará seguimiento puntual a la persona identificada como caso sospechoso, con el fin de establecer e implementar las medidas epidemiológicas pertinentes, conforme a los lineamientos vigentes.

Este miércoles, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acudirá nuevamente a la Facultad de Medicina para reforzar las acciones preventivas contra el sarampión y brindar orientación sobre el virus.

Recomendaciones ante posible contagio de sarampión en Facultad de Medicina

La Facultad de Medicina de la UNAM emitió una serie de recomendaciones a la población estudiantil para evitar contagios de sarampión y son las siguientes:

Vigilar estrechamente la aparición de síntomas compatibles con sarampión como fiebre, exantema, conjuntivitis, tos o coriza.

Mantener adecuadamente ventiladas las áreas de trabajo, salones y espacios comunes.

Informar de inmediato a la Coordinación de Servicios a la Comunidad en caso de presentar síntomas o sospecha de contagio.

