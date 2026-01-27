Sarampión en México: Reforzarán Vacunación en Metro de CDMX y Centrales de Autobuses
La Secretaría de Salud analiza la posibilidad de aplicar vacunas en el Metro de la CDMX y en terminales de autobuses
La Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno de México informó que continúan registrándose casos de sarampión en nuestro país, aunque aseguró que se trata de un fenómeno mundial.
Durante la conferencia mañanera de hoy, 27 de enero de 2026, el secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que es muy importante seguir con la vacunación y agregó que se analiza la posibilidad de aplicar vacunas en el Metro de la Ciudad de México (CDMX) y en terminales de autobuses.
Es muy importante seguir insistiendo en la vacunación, es la única manera en que podemos, por ejemplo, en la Ciudad de México ya se ha vacunado en guarderías, en escuelas y probablemente abramos centros de vacunación en el Metro, en terminales de autobuses. Estuve en Jalisco y ahí, precisamente, implementamos en terminales de autobuses también en forma importante.
Vacunas contra el sarampión
Hace unos días, el titular de la SSa detalló que México dispone de 23,529,000 de vacunas contra el sarampión y precisó que en 2025 se distribuyeron 13,872,000 dosis, mientras que en lo que va de 2026 se han repartido 3,836,000.
Además, indicó que el año pasado se adquirieron 10.8 millones de vacunas y que este año se han comprado 27.36 millones de dosis adicionales.
Kershenobich recordó que el esquema nacional contempla tres momentos de vacunación: la aplicación a recién nacidos, la segunda dosis y una dosis de recuperación para personas que no fueron inmunizadas oportunamente.
Detalló que los grupos prioritarios incluyen a niñas y niños de 1 año y 18 meses, menores rezagados de 2 a 9 años, personal de salud y educativo, así como jornaleros agrícolas migrantes.
Como medida extraordinaria, se decidió aplicar una dosis cero a bebés de 6 a 11 meses.
El brote más relevante, indicó, se concentra actualmente en Jalisco (oeste) y Chiapas (sur), aunque también se registran casos en Michoacán (oeste) y Guerrero (sur).
Con información de N+ y EFE
