Combaten en Chiapas Rezago a Vacunación contra el Sarampión y Temor de la Población

En México el grupo poblacional más afectado por sarampión es el infantil, los menores de 9 años concentran un tercio de los contagios.

La incidencia en los bebés es de 42 casos por cada 100 mil menores de 1 año.

La cobertura de vacunación contra sarampión se hizo más irregular desde 2017, incluso en 2019, la protección de la primera dosis cayó a un mínimo de 73%.

Los estados de Jalisco y Chiapas lideran por la cantidad de casos confirmados.

Combate al rezago y temor de la población

En Chiapas, las autoridades están combatiendo no solo el rezago en la vacunación, sino también el temor de la población.

Doña Martha Díaz Gómez habitante de Montecristo de Tuxtla Gutiérrez y su hijo de 4 años superaron el miedo a la vacuna.

“Porque andan diciendo por ahí que la gente que se vacunan se mueren muchos, que es malo pues la vacuna, por eso a veces no me gusta vacunarme”, asegura doña Martha.

Autoridades sanitarias estiman que una persona con sarampión puede contagiar hasta 16 más.

Al respecto Gustavo Aguilar Flores, trabajador de Salud de Chiapas, indicó:

Este es una campaña que se viene vacunando casa por casa en contra del sarampión, por los brotes que han surgido aquí en el estado de Chiapas

En la capital Tuxtla Gutiérrez se aplicarán más de 43 mil vacunas a menores de 6 años y 36 mil a población rezagada, debido a la pandemia de Covid, cuando millones de niñas y niños no completaron su esquema de vacunación.

Autoridades sanitarias reportan al menos 430 contagios en la temporada invernal.

Omar Gómez, secretario de Salud en Chiapas, explicó:

993 mil vacunas aplicadas de sarampión, se dice fácil, pero es un gran trabajo de convencimiento

El gobierno federal ha aplicado 11.8 millones de vacunas contra el sarampión, y este año adquirió 27.3 millones de dosis más.

