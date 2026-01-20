Con Trump a Bordo, el Air Force One que Viajaba a Davos Regresa a Washington por Falla Eléctrica

Con el presidente estadounidense Donald Trump a bordo, el Air Force One (AF1) que viajaba hacia Davos, regresó la noche de este martes 20 de enero a Washington tras experimentar un "problema eléctrico menor", informó la Casa Blanca.

La tripulación del AF1 identificó una falla y, por "extrema precaución", retornó a la Base Conjunta Andrews, se indicó. Los hechos se registraron cuando iban aproximadamente 45 minutos de vuelo. No se reportó ninguna persona afectada, salvo el retraso del viaje.

El presidente y su equipo abordaron una aeronave diferente y continuarán rumbo a Suiza para la 56.ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial, se indicó en una ficha informativa.

Después del despegue, la tripulación del AF1 identificó 'un problema eléctrico menor' y, por extrema precaución, estamos regresando, aterrizando en la Base Conjunta Andrews y abordando una nueva aeronave, según la secretaria de prensa Karoline Leavitt

La Casa Blanca subrayó que este percance retrasará el arribo a Zúrich, donde se prevé que aterricen a las 23:00 horas, tiempo local.

Esto obviamente retrasará nuestra llegada a Zúrich. Los mantendremos informados lo mejor que podamos

Un reportero a bordo declaró que las luces de la cabina de prensa se apagaron brevemente tras el despegue, pero no se ofreció ninguna explicación inmediata.

Está previsto que en su intervención del miércoles en Davos, Trump se centre en asuntos económicos internos, como el costo de la vida o el acceso a la vivienda, ante las críticas de parte de su electorado por haber priorizado durante su primer año la agenda internacional, con conflictos como los de Gaza o Ucrania.

Previo a abordar al AF1, Trump dijo brevemente a la prensa que "este será un viaje muy interesante, no sé qué pueda pasar".

Las aeronaves oficiales y el regalo de Qatar

Los dos aviones que actualmente se utilizan como Air Force One llevan casi cuatro décadas en vuelo. Boeing ha estado trabajando en reemplazos, pero el programa ha sufrido varios retrasos.

Los aviones están muy modificados y cuentan con capacidades de supervivencia para el presidente ante diversas contingencias, como protección contra la radiación y tecnología antimisiles.

También incluyen diversos sistemas de comunicación que permiten al presidente mantenerse en contacto con el Ejército y dar órdenes desde cualquier lugar del mundo.

El año pasado, la familia gobernante de Qatar regaló a Trump un jumbo jet de lujo Boeing 747-8 para incorporarlo a la flota del Air Force One, una decisión que generó un gran escrutinio. Actualmente, ese avión se está modernizando para cumplir con los requisitos de seguridad.

Leavitt bromeó con los periodistas en el Air Force One este martes diciendo que un avión qatarí sonaba "mucho mejor" en ese momento.

