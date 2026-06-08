PRI y UDC Ganan en 16 Distritos de Coahuila, Según el PREP

La coalición PRI-UDC obtuvo una victoria completa en los 16 distritos electorales de Coahuila, según el 99% de las actas capturadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Al corte de las 6:40 horas del lunes 8 de junio, la alianza logró el 55.02% de los votos, equivalentes a 684 mil 211 sufragios, muy por delante de sus contrincantes.

El segundo lugar lo ocupa la alianza PT-Morena con 325 mil 824 votos (26.20%), pero la diferencia con el primer lugar es de 30 puntos porcentuales en números redondos.

Así se encuentran los conteos preliminares con 99.86% de actas capturadas, que representan 4 mil 313 registros procesados en el sistema (el total de actas son 4 mil 319):

PRI–UDC: 55.0276% — 684,211 votos PT–Morena: 26.2043% — 325,824 votos Movimiento Ciudadano: 5.8860% — 73,187 votos Partido Verde Ecologista de México: 2.6044% — 32,384 votos Partido Acción Nacional (PAN): 2.1611% — 26,872 votos Ciudadanos Coahuilenses: 1.9697% — 24,492 votos México Avante: 0.5809% — 7,224 votos Unidad Democrática de Coahuila (candidatura propia): 0.1199% — 1,491 votos Partido de la Revolución Coahuilense: 0.0716% — 891 votos

Carlos Robles Loustaunau, dirigente estatal del tricolor, celebró en conferencia un "carro completo" para renovar el Congreso local. Mientras que el gobernador Manolo Jiménez, de extracción priista, dijo que la gente confió en la alianza por la seguridad.

"Aquí en Coahuila ganó la unidad, el trabajo, los resultados y el amor por nuestra tierra. Vencimos contundentemente a quienes promueven el odio, la división, la grilla y la mentira", posteó en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Los resultados oficiales del cómputo de las actas se conocerán el miércoles 10 de junio y, de confirmarse la tendencia preliminar, la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional y la Unión Democrática de Coahuila, encabezada por Lenin Pérez, obtendrá una mayoría absoluta en el Congreso.

La noche del domingo, el consejo del Instituto Electoral decretó un receso de la sesión que se reanudará a las 10:00 horas de este lunes. Según los reportes de autoridades, no hubo incidencias graves que influyeran en los comicios.

¿Qué eligieron en Coahuila?

La ciudadanía de Coahuila acudió a las urnas este domingo 7 de junio para elegir a los diputados que integrarán la LXIV Legislatura del Congreso del Estado.

El voto popular fue para 16 legisladores, correspondientes a la mayoría relativa en los distritos electorales, mientras que nueve más serán asignados por el principio de representación proporcional.

Los próximos 25 legisladores entrarán en funciones el 1 de enero de 2027 y permanecerán en el cargo durante tres años, hasta finales de 2029. La actual legislatura concluirá el 31 de diciembre de este año.

La participación ciudadana fue del 50.67%, por encima del 39% registrado en la elección de diputados locales de 2020.

Para la jornada electoral se instalaron 4 mil 275 casillas distribuidas en todo el estado, donde estuvieron convocadas a votar 2 millones 497 mil 551 personas inscritas en la Lista Nominal definitiva. Igual se habilitaron urnas electrónicas y el voto adelantado por internet.

Para la organización y recepción de los sufragios participaron 17 mil 100 ciudadanos que integraron las mesas directivas de casilla, quienes previamente recibieron capacitación especializada.

Asimismo, se registró la acreditación de 5 mil 952 observadores electorales, una cifra considerada histórica para Coahuila, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE).

ASJ