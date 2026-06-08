PRI y UDC Ganan en 16 Distritos de Coahuila, Según el PREP

La dirigencia del tricolor celebró un "carro completo" en los comicios para renovar el Congreso local

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Resultados PREP Coahuila 2026 Hoy: Avanza Conteo de Actas para Diputados Locales

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Con el 99% de actas capturadas, la coalición PRI-UDC lidera en Coahuila con 684,211 votos. ¿Qué significa este resultado para el futuro del Congreso local? Infórmate aquí.

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