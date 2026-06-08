¿Por Qué No Viene Lamine Yamal a Puebla? Figura de España es Baja para el Amistoso vs Perú

El entrenador de España, Luis de la Fuente, confirmó que Lamine Yamal y otros dos jugadores no realizaron el viaje a Puebla

Lamine Yamal durante un partido amistoso con la selección de EspañaFoto: Getty Images
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