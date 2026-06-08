¿Por Qué No Viene Lamine Yamal a Puebla? Figura de España es Baja para el Amistoso vs Perú

Los aficionados en Puebla contaban las horas para ver en acción a la que para muchos es la gran favorita para alzar la Copa del Mundo: la Selección de España. Sin embargo, el desembarco de "La Roja" este domingo en territorio mexicano llegó acompañado de un balde de agua fría. Lamine Yamal, la joya del FC Barcelona y principal figura del combinado europeo, no pisará la cancha del Estadio Cuauhtémoc para el partido amistoso de este lunes 8 de junio contra Perú.

El cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente confirmó de manera oficial lo que el entorno de la selección venía dosificando con cautela: el joven extremo se encuentra en la fase final de la recuperación de una lesión muscular y no formará parte de la expedición a Puebla.

¿Por qué Lamine Yamal no viajó a Puebla?

El origen de la ausencia de Yamal se remonta al pasado 22 de abril, cuando sufrió una dolencia muscular durante el compromiso del Barcelona ante el Celta en LaLiga. Desde el inicio de la concentración española el pasado 30 de mayo, el futbolista de 18 años no ha podido ejercitarse al parejo del grupo.

La decisión de dejarlo fuera del duelo ante el combinado inca responde a una estricta estrategia de prevención. Con el debut mundialista a la vuelta de la esquina —programado para el próximo 15 de junio ante Cabo Verde dentro del Grupo H—, De la Fuente y el staff médico determinaron que arriesgarlo en un partido de preparación en la altura de Puebla carecía de sentido deportivo.

Además de Lamine Yamal, la selección española tampoco podrá contar con Nico Williams y Víctor Muñoz, quienes se quedaron en Chattanooga, Tennessee, para seguir trabajando en sus respectivas dolencias.