América Hace Oficial la Contratación de Guillermo Almada como Nuevo DT

Luego de múltiples rumores tras la salida de André Jardine, el Club América finalmente ha anunciado de manera oficial la contratación de Guillermo Almada como nuevo director técnico del equipo. A través de un comunicado, el conjunto azulcrema le dio la bienvenida al estratega uruguayo, quien ya cuenta con un amplio recorrido como entrenador tanto en México como en Europa.

"El Club América anuncia la incorporación de Guillermo Almada como Director Técnico de las Águilas, quien se estará presentando en los próximos días en 'el Nido de Coapa' para reunirse con los jugadores y directiva de cara a la preparación del torneo Apertura 2026", dice el comunicado del club.

Además, el equipo más ganador de la Liga MX aseguró que "el estratega uruguayo y su cuerpo técnico arrancan una nueva etapa en el Club América con la ilusión y el claro objetivo de seguir acrecentando el éxito deportivo de las Águilas".

"Para el América, representa un motivo de alegría la llegada de un estratega de probada capacidad y reconocimiento, como lo es Guillermo Almada. Estamos convencidos de que, bajo su dirección técnica, la nueva etapa de las Águilas estará a la altura del alto nivel de exigencia del Club y de nuestra grande y querida afición".

¿Qué ha ganado Guillermo Almada en México?

Guillermo Almada encabezó una de las mejores épocas en la historia reciente del Pachuca. Como director técnico de los Tuzos, Almada levantó cuatro trofeos, incluyendo una Liga MX y la CONCACAF Champions League, torneo que las Águilas del América no han podido ganar desde hace varios años.

Aunado a esto, el estratega uruguayo llevó al Pachuca a jugar la final de la Copa Intercontinental ante el Real Madrid y también los clasificó al Mundial de Clubes del 2025.

Estos son los títulos de Guillermo Almada durante su estancia en el futbol mexicano: