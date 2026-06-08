América Hace Oficial la Contratación de Guillermo Almada como Nuevo DT

Luego de la salida de André Jardine, el Club América ha confirmado que Guillermo Almada es el nuevo entrenador del equipo

Guillermo Almada durante un partido de LaLiga en EspañaFoto: Getty Images
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