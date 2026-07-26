Deportes

Etapa 21 del Tour de Francia: ¿A Qué Hora Corre Isaac del Toro?

El mexicano llega a París con el tercer lugar general asegurado en la última jornada de la ronda francesa

Etapa 21 del Tour de Francia: ¿A Qué Hora Corre Isaac del Toro?Tadej Pogacar, del equipo UAE Team Emirates XRG, con el maillot amarillo, e Isaac Del Toro, también del equipo UAE Team Emirates XRG, con el maillot blanco, reaccionan al final de la etapa 20. Foto: Reuters / Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+