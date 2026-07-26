Etapa 21 del Tour de Francia: ¿A Qué Hora Corre Isaac del Toro?

Isaac del Toro afronta este domingo 26 de julio la Etapa 21 del Tour de Francia 2026, la jornada final entre Thoiry y los Campos Elíseos de París, con el tercer puesto de la clasificación general prácticamente en el bolsillo tras amarrar el tercer lugar general y el liderato juvenil con el maillot blanco en la Etapa 20.

¿A qué hora sale y a qué hora llega Isaac del Toro?

Presentación de corredores en Thoiry: alrededor de las 07:40 horas, tiempo del centro de México.

Arranque competitivo en el circuito de los Campos Elíseos: cerca de las 09:50 horas.

Llegada estimada a meta: entre 11:45 y 12:45 horas.

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¿Por qué cambió el recorrido de la etapa final?

La Etapa 21 sufrió una modificación de última hora por los incendios forestales en el sur de Francia, que redujo el recorrido de 132.5 a 89 kilómetros y alteró la logística del cierre en París, incluida la tradicional vuelta neutralizada previa al circuito de Campos Elíseos.

¿Cómo llega Del Toro a la última etapa?

El corredor de Ensenada, Baja California, del UAE Team Emirates, ocupa el tercer lugar general con una desventaja de 9:42 minutos respecto al líder Tadej Pogacar, quien busca su quinto título, mientras Remco Evenepoel marcha segundo a 6:26 minutos.