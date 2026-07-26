¿Cuándo Volverá el Agua en 550 Colonias de Tijuana y Rosarito? Esto Informó la CESPT

La recuperación total del suministro de agua potable en más de 550 colonias de Tijuana y Playas de Rosarito podría tardar hasta cinco días, informó la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), tras la ruptura de una tubería de 54 pulgadas del acueducto Florido-Aguaje.

El organismo explicó que, aunque la reparación de la fuga concluiría durante la madrugada, el restablecimiento del servicio será gradual debido al tiempo que requiere el llenado y estabilización de la red.

¿Cuándo volverá el agua?

El subdirector técnico de la CESPT, José Díaz Verdugo, informó que los trabajos de reparación de la fuga concluirían alrededor de la medianoche de este sábado, para posteriormente iniciar el proceso de llenado del acueducto.

Detalló que durante las primeras 36 horas se espera recuperar entre el 50 y 60 por ciento del suministro de agua potable, mientras que la recuperación total del sistema podría alcanzarse en aproximadamente 120 horas, es decir, cinco días.

La directora de la CESPT, Mónica Vega Aguirre, explicó que las maniobras de reparación fueron más complejas debido a las condiciones del terreno.

Además, señaló que antes de iniciar los trabajos fue necesario implementar medidas para resguardar a las familias asentadas sobre el acueducto, con el fin de garantizar su seguridad durante las labores.

Investigan qué provocó la ruptura del acueducto

Sobre las causas de la avería, la titular de la CESPT indicó que aún se realiza un dictamen técnico para determinar qué originó el colapso de la tubería.

Entre las hipótesis que analizan los especialistas se encuentra un posible deslizamiento de tierra u otra falla estructural, sin embargo, aclaró que será el resultado del peritaje el que confirme el motivo de la ruptura.

Información Carolina Vázquez

APG