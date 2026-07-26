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¿Cuándo Volverá el Agua en 550 Colonias de Tijuana y Rosarito? Esto Informó la CESPT

Aunque la reparación de la fuga concluirá este fin de semana, el sistema requiere varios días para estabilizar la distribución.

CESPTFoto: N+

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¿Cuándo volverá el agua en Tijuana y Rosarito? La CESPT informa que la recuperación total podría tardar hasta 5 días tras reparar la fuga en el acueducto. Descubre más detalles.

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