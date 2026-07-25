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Secretaría de la Defensa Niega Vínculos con Academia Militarizada Tras Muerte de Dafne

La Sedena aclaró que no supervisa ni regula este tipo de instituciones educativas

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¿Sabías que Sedena no supervisa academias militarizadas? Tras la muerte de una menor, aclaran su falta de relación con el caso en Tamaulipas.

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