Secretaría de la Defensa Niega Vínculos con Academia Militarizada Tras Muerte de Dafne

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró que no mantiene ninguna relación con la Academia Militarizada Marina Doenitz, luego del fallecimiento de la menor Dafne ocurrido el pasado 16 de julio de 2026 durante actividades organizadas por ese plantel en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La dependencia emitió un posicionamiento después de que, según indicó, algunos medios de comunicación difundieran información incorrecta sobre un supuesto vínculo entre la institución y la academia militarizada.

Sedena descarta relación con la academia

En su comunicado, la Sedena afirmó que no tiene facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de instituciones educativas de este tipo, por lo que rechazó cualquier relación con la Academia Militarizada Marina Doenitz.

La dependencia explicó que sus atribuciones están establecidas en su Reglamento Interior, por lo que no interviene en la operación o supervisión de planteles educativos con características similares.

Asimismo, precisó que esta situación aplica no solo para la academia involucrada en el caso, sino también para cualquier otra institución de esa naturaleza.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. "Me la Entregaron Vomitada, Desnuda y Mojada": Madre de Dafne Rompe el Silencio

Fijan postura tras muerte de la menor

El pronunciamiento de la Sedena se dio tras el fallecimiento de una menor registrado el 16 de julio, durante actividades organizadas por la Academia Militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La dependencia reiteró que carece de competencias para regular estos centros educativos y subrayó que no existe ningún vínculo institucional con el plantel donde ocurrieron los hechos.

Con este posicionamiento, la Sedena buscó aclarar la información difundida sobre el caso y reiteró que las academias militarizadas de este tipo no forman parte de su estructura ni están bajo su supervisión.