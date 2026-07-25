Encuentran a Hombre Muerto y con Huellas de Violencia en Bodega de Torreón

La noche de este viernes 25 de julio, un hombre fue localizado sin vida y con huellas de violencia en el sector Alianza de Torreón.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al sitio tras recibir un reporte sobre un sujeto que presuntamente agredía a un perro.

Al llegar, los oficiales observaron rastros de sangre que los condujeron hasta una bodega, donde localizaron el cuerpo de un hombre sin vida. En el lugar fue detenido el presunto agresor.

Las primeras investigaciones señalaron que el agresor rentaba el inmueble a la víctima y, tras una discusión por diferencias entre ambos, se habría registrado una pelea que terminó con la muerte del hombre. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.

Un caso de violencia se registró la mañana del 24 de julio, cuando una llamada anónima alertó al Colectivo Vida sobre la presencia de restos humanos en los cerros ubicados al poniente de Torreón.

Investigan hallazgo de restos humanos tras denuncia anónima en Torreón

Tras el reporte, personal de la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Búsqueda y peritos acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

Durante la inspección fueron localizados restos óseos que correspondían al fémur y al peroné, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades.