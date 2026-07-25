Homicidios

Encuentran a Hombre Muerto y con Huellas de Violencia en Bodega de Torreón

El cuerpo de un hombre con huellas de violencia fue localizado al interior de una bodega en Torreón.

Encuentran a Hombre Muerto y con Huellas de Violencia en Bodega de TorreónEl hombre fue localizado en una bodega en el sector Alianza en Torreón. Foto Ilustrativa: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante hallazgo en Torreón: un hombre fue encontrado muerto con signos de violencia en una bodega. Las autoridades investigan el caso. Conoce más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+