¿Cómo le Fue a las Mexicanas Samy Rivers y Natalia MX en La Velada del Año 6? Checa Quién Ganó

La influencer mexicana Natalia García, conocida en redes como Natalia MX, se impuso con una decisión unánime de 5-0 sobre la española Clersss. Los cinco jueces coincidieron en darle la victoria tras un combate pactado a tres rounds de dos minutos, que correspondió a la segunda pelea de la cartelera de La Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos.

La Velada del Año es un espectáculo que combina combates de boxeo amateur entre streamers, creadores de contenido, periodistas y celebridades con actuaciones musicales y producción audiovisual de gran formato.

La sexta edición, conocida como La Velada del Año 6 o VI, celebrada este sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, mantiene la tradición de mezclar deporte, entretenimiento y cultura digital, y se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del streaming en español.

Con un estilo ofensivo y mayor precisión en sus impactos, la mexicana Natalia García logró imponerse durante gran parte del combate. Esa superioridad quedó reflejada en las tarjetas de los jueces, que le otorgaron una victoria clara en su primera participación en La Velada del Año VI.

En cuanto a las condiciones físicas, ambas competidoras llegaron muy parejas al ring: las dos marcaron 55.4 kilogramos en la báscula oficial, mientras que Natalia MX tenía una ligera ventaja de estatura con 1.68 metros, apenas un centímetro por encima de su rival.

Rivers cae

En tanto, La pelea entre la streamer mexicana Samy Rivers y la creadora de contenido española RoRo fue uno de los combates estelares de La Velada del Año 6, el evento de boxeo amateur organizado por el streamer Ibai Llanos en el estadio La Cartuja de Sevilla.

Después de tres intensos asaltos, RoRo fue declarada vencedora por decisión dividida, luego de un enfrentamiento muy parejo que mantuvo la expectativa hasta que los jueces dieron a conocer las tarjetas. La española logró convencer a la mayoría del jurado gracias a su mayor volumen de golpes y un mejor cierre del combate.

Samy Rivers respondió con buenas combinaciones y mostró resistencia durante toda la pelea, por lo que el resultado generó opiniones divididas entre los aficionados y una oleada de reacciones en redes sociales, donde muchos consideraron que cualquiera de las dos pudo haberse llevado el triunfo.