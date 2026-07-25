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¿Cómo le Fue a las Mexicanas Samy Rivers y Natalia MX en La Velada del Año 6? Checa Quién Ganó

Las dos creadoras de contenido mexicanas subieron al ring en una de las ediciones más esperadas del evento de Ibai Llanos. Estos fueron los resultados de sus combates en Sevilla.

La mexicana Samy Rivers. Foto: IG @samyriveraLa mexicana Samy Rivers. Foto: IG @samyrivera

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