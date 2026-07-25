¿A Qué Hora Pelea Edu Aguirre y Gastón Edul En La Velada del Año VI en México Hoy?

El combate entre el español Edu Aguirre y el argentino Gastón Edul se disputa en vivo hoy, sábado 25 de julio de 2026, como el tercer enfrentamiento de la cartelera de La Velada del Año VI. ¿A qué hora es la pelea? EN N+ te contamos los detalles.

El evento creado por el streamer español Ibai Llanos se ha convertido en un fenómeno a lo largo de sus ediciones y hoy vuelve a su transmisión, con dos mexicanas en la cartelera.

¿A qué hora es la pelea de Edu Aguirre vs Gastón Edul en México?

El combate de La Velada del Año VI se transmitirá este sábado 25 de julio 2026 en vivo a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

El sexto evento de Ibai Llanos se va a realizar en el Estadio La Cartuja, inmueble que se encuentra ubicado en Sevilla, España, y cuenta con capacidad para 71 mil espectadores, aproximadamente.

Este duelo en el ring es uno de los primeros de la gran cartelera que se reúne en esta edición de La Velada: