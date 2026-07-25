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¿A Qué Hora Pelea Edu Aguirre y Gastón Edul En La Velada del Año VI en México Hoy?

El combate entre Edu Aguirre y Gastón Edul se celebrará el sábado 25 de julio.

A qué hora es Edu Aguirre vs Gastón Edul en La Velada del Año 6Edu Aguirre y Gastón Edul se enfretan en "La Velada del Año 6". Foto: Instagram Edu Aguirre
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