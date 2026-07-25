¿Dónde Ver la Velada del Año 6 En Vivo? Transmisión Este 25 de Julio 2026 en México

Este fin de semana se lleva a cabo uno de los espectáculos más virales del año y si aún no sabes dónde ver La Velada del Año 6, acá te damos el link que pasa la transmisión en vivo online por streaming y gratis en México, así no te perderás las peleas que se realizan en el evento de Ibai Llanos este sábado 25 de julio 2026.

Si aún no sabes nada al respecto de este evento de box amateur entre streamers e influencers, en una nota ya te dejamos la cartelera completa de La Velada del Año 2026, con el horarios y el orden de todos los combates. Además te damos los detalles de las dos mexicanas que se subirán al ring para intentar ganar sus peleas.

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¿Dónde será La Velada del Año 6?

El sexto evento de Ibai Llanos se va a realizar en el Estadio La Cartuja, inmueble que se encuentra ubicado en Sevilla, España y cuenta con capacidad para 71 mil espectadores, aproximadamente.

Además de las peleas, también habrá cantantes encargados de poner a bailar y cantar a los espectadores, por eso en una nota previa ya te dijimos qué artistas estarán en La Velada del Año este 25 de julio.

¿Dónde ver La Velada del Año 2026 en vivo en México?

La transmisión de La Velada del Año 6 va a estar disponible en México a través de tres plataformas de streaming, todas totalmente gratis y con acceso a todo el público. A continuación te dejamos el link para veas el evento en vivo en el servicio que desees:

¿A qué hora empieza La Velada del Año 6 este sábado 25 de julio 2026?

Para que no te pierdas ninguna pelea de La Velada del Año, el evento dará inicio a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 25 de julio. Se estima que el espectáculo va a tener una duración de siete horas, es decir que acabará a las 6 de la tarde.

Además de las 10 peleas, La Velada del Año 6 va a ofrecer música y entrevistas a los protagonistas del evento y demás celebridades que se den cita en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España este 25 de julio 2026.

AO