Entretenimiento

¿Dónde Ver la Velada del Año 6 En Vivo? Transmisión Este 25 de Julio 2026 en México

No te pierdas las peleas de La Velada del Año 2026, por eso checa cómo ver todos los combates en vivo gratis en México, pues dos mexicanas forman parte de la cartelera.

Dónde ver la Velada del Año 2026 en vivo en México link de transmisión Twitch Ibai Llanos hoy 25 de julio 2026La Velada del Año 6 se realiza este sábado 25 de julio 2026. Foto: X @IbaiLlanos

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+