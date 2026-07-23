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Fecha de Estreno de Documental de Oasis: Revelan Cuándo y Dónde se Proyecta

Conoce aquí dónde será el estreno mundial del documental ‘Oasis: Don’t Look Back In Anger’

Ya hay lugar para la presentación del documental “Oasis: Don’t Look Back In Anger”. Foto: X @oasisYa hay lugar para la presentación del documental “Oasis: Don’t Look Back In Anger”. Foto: X @oasis

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¡Atención fans de Oasis! El documental 'Don't Look Back In Anger' ya tiene lugar de estreno. Descubre la reconciliación de los Gallagher y su gira mundial.

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