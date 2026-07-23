Fecha de Estreno de Documental de Oasis: Revelan Cuándo y Dónde se Proyecta

Oasis: Don’t Look Back In Anger (No mires atrás con ira) es el emblemático documental sobre la reconciliación y gira mundial de los hermanos Liam y Noel Gallagher de 2025, y ya tiene lugar para su próxima presentación.

Así que si eres fan de la banda, aquí te informamos dónde se estrenará la película que narra la triunfal gira de reencuentro “Oasis Live ‘25”.

Oasis es considerada como la banda británica más importante de los últimos 30 años.

Se formó en Mánchester en 1991.

Está liderada por el guitarrista principal y compositor, Noel Gallagher , y su hermano, el vocalista Liam Gallagher .

Durante su trayectoria, ha dejado himnos como Supersonic , Rock 'N' Roll Star y Cigarettes & Alcohol .

La banda se había disuelto en 2009 tras una fuerte disputa entre los hermanos durante un festival de música en París.

En un comunicado para anunciar su regreso, el grupo dijo: "Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Venid a verlo. No será televisado".

¿Dónde se presentará el documental?

El documental se presentará —para su estreno mundial— en el 83 Festival Internacional de Cine de Venecia, que se llevará a cabo del 2 al 12 de septiembre de 2026.

Alberto Barbera, director de La Mostra de Venecia, incluso anunció que los Gallagher asistirán al festival para la presentación de la película.

"Han prometido venir a Venecia a presentarlo", dijo Barbera al anunciar la participación del documental Oasis: Don't look back in anger, de Dylan Southern y Will Lovelace, en el apartado de documentales fuera de concurso de la sección Venice Open.

Oasis: Don’t Look Back In Anger, the landmark documentary film charting the triumphant reunion tour, Oasis Live ’25, heads to the 83rd Venice International Film Festival for its world premiere. #BiennaleCinema2026 pic.twitter.com/C248c7mBU7 — Oasis (@oasis) July 23, 2026

De esto trata el documental

El documental cuenta "la imprevista reconciliación de los hermanos Gallagher" tras 12 años sin dirigirse la palabra, recordó Barbera.

Así, la película sigue a Liam y Noel durante el proceso de reconciliación, la decisión de realizar una nueva gira de Oasis, así como los ensayos y el tour.

Además del éxito y el impacto que esta gira tuvo en los seguidores de la banda británica.

Y es que la gira 'Oasis Live'25' llevó a los hermanos por escenarios de todo el mundo, con un enorme éxito en lo que era el regreso de la banda.

Incluso la gira iba a contar en un primer momento con solo cinco fechas en Reino Unido, pero acabó con más de 40 conciertos en 14 países.

Con información de EFE.

SPB