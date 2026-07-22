¿Hay Problemas con Kenia OS? Belinda Aclara Rumores sobre Supuesta Indirecta

Belinda salió a desmentir cualquier tipo de distanciamiento con Kenia Os luego de que un fragmento de una entrevista generara críticas entre los seguidores de la cantante sinaloense.

¿Qué dijo Belinda que generó la controversia?

Durante una conversación con Vogue, Belinda habló sobre su próxima colaboración musical con Danna y aseguró que se trataría de la primera vez que dos "pop stars" mexicanas se juntan para hacer una canción, dejando de lado los egos por amor a la música.

El comentario, sin embargo, no cayó bien entre los "keninis", como se conoce a los fans de Kenia Os, quienes interpretaron la frase como una exclusión deliberada hacia la cantante. El reclamo tiene un origen concreto: Belinda y Kenia Os ya habían lanzado juntas el tema "Jackpot" en octubre de 2024, por lo que la afirmación de que "nunca se han juntado dos pop stars" resultó, para muchos, contradictoria.

La respuesta de Belinda

Ante el revuelo en redes, Belinda decidió romper el silencio a través de una publicación en el perfil de Instagram del creador de contenido de espectáculos Eddy Nieblas. Ahí fue enfática en que su comentario no buscaba lanzar ninguna indirecta:

"Yo nunca lanzo indirectas contra ninguna persona, y mucho menos hacia mis compañeras en la industria de la música. A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto", escribió.

La artista explicó además que su verdadera referencia era otra: la enemistad ficticia que, según ella, se ha construido en redes sociales entre Danna y ella misma a lo largo de los años, no un desaire hacia Kenia Os. Por último, pidió que se detuvieran los intentos por generar rivalidad entre las tres artistas y sus respectivos fandoms, subrayando su respaldo a las colaboraciones entre mujeres en la industria musical.

Belinda, Danna y Kenia: años de rumores de rivalidad

La polémica de esta semana no es un hecho aislado, sino el más reciente capítulo de una historia que involucra a las tres cantantes desde hace tiempo. En octubre de 2025, Belinda, Danna y Kenia Os aparecieron juntas en un episodio del pódcast de Apple Music Radio, donde hablaron de empoderamiento femenino y confirmaron un proyecto musical conjunto, apodado por la prensa como el "Blackout mexicano".

La sesión de grabación se realizó entre agosto y septiembre de ese año, pero el tema nunca vio la luz; en junio de 2026, Kenia Os explicó en una entrevista radiofónica en España que el lanzamiento quedó frenado por trámites administrativos de las disqueras, no por un conflicto entre las artistas.

Paralelamente, avanza el dueto entre Belinda y Danna, que se perfila como uno de los estrenos más esperados del pop mexicano y que ya tiene material audiovisual grabado. Es justamente el impulso mediático de ese proyecto el que reactivó las comparaciones y sospechas de rivalidad con Kenia Os.

Pese al ruido en redes, ninguna de las tres artistas ha dado señales de distanciamiento real; por el contrario, han mostrado en distintas ocasiones cercanía y apoyo mutuo.