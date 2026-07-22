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¿Hay Problemas con Kenia OS? Belinda Aclara Rumores sobre Supuesta Indirecta

Belinda respondió a las críticas de fans de Kenia Os tras hablar de su dueto con Danna y negó cualquier indirecta o enemistad.

belinda-aclara-rumores-indirecta-kenia-osFoto: Cuartoscuro

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Belinda aclara que su comentario sobre su dueto con Danna no fue una indirecta a Kenia OS. ¿Qué hay detrás de esta controversia? Entérate de la verdad aquí.

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